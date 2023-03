NKL anonsas: spaudimas „Žalgirio“ jaunimui ir Seibučio komandos bandymas gelbėtis

Vienintelė ekipa, kuri jau žino savo galutinę poziciją, yra Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“, liksiantis paskutinis – 14-as. Tačiau ir tai nesukliudė uostamiesčio jaunimui per pastarąsias savo rungtynes pateikti nemenkos staigmenos – po pratęsimo nukauti 8-ąją vietą užimantį Vilniaus „Steką“.

Kviečiame susipažinti su šios dienos rungtynių, po kurių ir vėl gali įvykti persistumdymų turnyro lentelėje, anonsu.

18 val. Kauno „Žalgiris-2“ – „Telšiai“

Kaune susitiks pirmojo trejeto komandos, tačiau dabar jos sprendžia skirtingus uždavinius. Galingai pastaruoju metu žaidžiantys „Telšiai“ (27 pergalės ir 8 pralaimėjimai; 2 vieta) laimėjo jau trejas rungtynes iš eilės ir bando pasivyti 1 pergale daugiau turinčią Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“. Be to, įdomu stebėti, kaip Rytis Vaišvila naudoja komandos naujoką Seaną Fasoyiro. Per pastarąsias trejas rungtynes amerikietis vidutiniškai žaidė vos po 4 minutes, tad gali būti, kad jo vaidmuo ir liks epizodinis.

„Žalgiris-2“ (23/11; 3) teoriškai vis dar gali pasivyti Telšių komandą, tačiau jauniesiems kauniečiams labiau reikia dairytis per petį, kur į nugarą alsuoja ne tik Mažeikių „M Basket“, bet ir Šakių „Vytis-VDU“. Būtent su šiomis ekipomis pastaruoju metu žaidė „Žalgirio“ dubleriai ir abu mačai jiems baigėsi pralaimėjimais. Šiandien laukia tikrai ne lengvesnis išbandymas.

18 val. Šakių „Vytis-VDU“ – „Šilutė“

„7bet-NKL“ pirmojo septyneto komandas galima skirstyti į dar dvi grupes – pirmąjį penketą ir likusias dvi ekipas. „Vytis-VDU“ (21/14; 5) tvirtai priklauso pirmajai daliai ir tai eilinį kartą įrodė vos prieš porą dienų, kai Kaune pranoko „Žalgirį-2“ 72:63. Savo darbą puikiai atlieka Augustinas Mikštas ir Titas Januševičius, prie jų svariai nuolat prisideda tai vienas, tai kitas komandos draugas, tad Šilutės komandos vizito į Šakius ekipa gali laukti ramiai.

„Šilutė“ į zanavykų kraštą atkeliaus nutraukusi skausmingą 7 pralaimėjimų seriją – prieš savaitę namie emocingose rungtynėse 69:63 buvo palaužtas pagrindinis konkurentas kovoje dėl 6 vietos „Atletas“. Tiesa, ta pergalė komandai atnešė ir piniginę baudą, ir ką tik prisijungusio vidurio puolėjo Povilo Gaidžio netektį. Diskvalifikacine pražanga nubaustas aukštaūgis Šakiuose žaisti negalės, o be jo mesti iššūkį varžovams gali būti labai sunku.

18 val. Kauno r. „Atletas“ – Marijampolės „Sūduva-Mantinga“

„Atletas“ (14/21; 7) Šilutėje ne tik patyrė skausmingą pralaimėjimą, galintį lemti likimą 7-ojoje vietoje, bet ir prarado Egidijų Dimšą, kuris buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už susistumdymą su P.Gaidžiu. Tad veteranas šios dienos rungtynes stebės iš šalies. Įdomu, kad E.Dimša per 4 šio sezono rungtynes su „Sūduva-Mantinga“ (28/6; 1) bus sužaidęs tik kartą – per pirmąją dvikovą Garliavoje. Vėliau abi išvykas į Marijampolę E.Dimša praleido.

Vis dėlto pastarasis komandų susitikimas Marijampolėje net ir stipriai nukraujavusiam „Atletui“ susiklostė labai neblogai – žemu penketu rungtyniavę svečiai primetė šeimininkams savo žaidimą ir pralaimėjo tik 76:79. Galima sakyti, kad „Sūduvai-Mantingai“ tos rungtynės taip pat buvo naudingos – ilgai taip pat itin žemą penketą naudojęs Tomas Gaidamavičius vėliau tokią taktiką ėmė naudoti ir per kitas rungtynes.

Kokia bebūtų istorija, šio mačo favoritai yra pirmąją vietą turnyro lentelėje siekiantys išsaugoti Marijampolės krepšininkai. Toks tikslas ir pralaimėjimas Garliavoje nėra derantys dalykai.

18 val. Joniškio „Delikatesas“ – Vilniaus „Stekas“

„Delikatesas“ (14/20; 11) šiuo metu yra bene didžiausia „7bet-NKL“ antrojo septyneto mįslė. P.Gaidį praradusi komanda patyrė du sutriuškinimus iš eilės ir, atrodo, yra pasmerkta kristi turnyro lentelėje žemyn. O mįslė yra paprasta – ar komandai užteks anksčiau iškovotų pergalių, kad išliktų pirmajame 12-tuke ir patektų į aštuntfinalį? Nuo 13-osios pozicijos Joniškio krepšininkus skiria tik vienas laimėjimas, tad padėtis yra labai slidi, o kiekviena pergalė tampa aukso vertės.

„Stekas“ (16/19; 8) gali jaustis gana saugus savo užimamoje vietoje, tačiau vilniečių žaidimas pastaruoju metu vėl ėmė šlubuoti – po pratęsimo pralaimėta Klaipėdoje autsaideriui „Neptūnui-Akvaservis“ 89:90 ir namie tik 79:72 palaužti priešpaskutiniai žengiantys Palangos „Kuršiai“.

Kaip bebūtų, vasario 9-ąją vilniečiai namie 89:67 net ir be Manto Šerkšno sutriuškino „Delikatesą“, kuriam tada dar atstovavo P.Gaidys, tad ir Joniškyje favoritai bus jie.

18 val. Vilkaviškio „Perlas“ – Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“

Po reformos komandos sudėtyje įsibėgėjęs „Perlas“ (14/20; 10) patyrė skaudų smūgį – per rungtynes su „Delikatesu“ kelio kryžminių raiščių traumą patyrė ir aikštėje šį sezoną nebepasirodys Modestas Žaunieriūnas. Gruodį iš „Atleto“ atvykęs žaidėjas buvo vienas Vilkaviškio komandos lyderių, o naujokų registracijai skirtas laikas „7bet-NKL“ jau yra pasibaigęs.

Vis dėlto net ir be M.Žaunieriūno „Perlas“ šiandien privalo laimėti, nes į svečius atvyksta iš paskutinės vietos jau nepakilsiantis „Neptūnas-Akvaservis“ (7/27; 14). Tiesa, uostamiesčio jaunimas pastaruoju metu demonstruoja kovotojų charakterį ir sugebėjo per 3 rungtynes iškovoti 2 pergales. Tai, kad klaipėdiečiai sugebėjo palaužti „Steką“, turėtų būti pakankamai rimtas signalas Vilkaviškio ekipai, kad ji neprarastų budrumo.

19 val. Vilniaus „Rytas-2“ – Palangos „Kuršiai“

Tvirtai pastaruoju metu žaidžiantis „Rytas-2“ (15/20; 9) pakilo į 9-ąją vietą ir gali drąsiai dairytis į laipteliu aukščiau esantį „Steką“. Tiesa, pats pakilimas į 8-ąją poziciją komandai suteiktų nebent tik moralinį pasitenkinimą, nes abi sostinės ekipos namų rungtynes žaidžia toje pačioje salėje, tarpusavyje tikriausiai susitiktų jau aštuntfinalyje, tad nė viena neįgytų savo aikštės pranašumo.

„Kuršiai“ į Vilnių keliauja būdami gana desperatiškoje padėtyje. Beliko sužaisti 3 rungtynes, o Renaldo Seibučio vadovaujamas Palangos klubas yra 13-ojoje vietoje – už aštuntfinalio borto. Pergalės reikalingos kaip oras, o pastaroji išvyka į tą pačią salę palangiškiams baigėsi pralaimėjimu „Stekui“ 72:79. „Kuršių“ pergalė šiandien nebūtų sensacija, nebent nedidelė staigmena, o kurorto komanda tikrai stengsis ją sukurti.