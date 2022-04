Niuksas katalonams: nuostabų įvartį įmušę „Eintracht“ išmetė „Barceloną“ iš Europos lygos

Filipas Kostičius jau 4-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Eintracht“ į priekį 1:0.

Pierre’as Emerickas Aubameyangas 10-ąją minutę atliko smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo virš vartų ir pasižymėti nepavyko.

Rafaelis Santosas Borre 36-ąją minutę fantastišku smūgiu iš už baudos aikštelės ribų nepaliko šansų vartininkui ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

F.Kostičius 67-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir šių rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Daichi Kamada 79-ąją minute suklaidinęs keletą varžovų atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

