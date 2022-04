„Man City“ ir „Atletico“ žaidėjų konfliktas persikėlė ir į tunelį – prireikė policijos pagalbos

Šis Madride baigėsi lygiosiois 0:0, bet į kitą etapą žengė „Man City“, nes pirmą mačą buvo laimėjusi 1:0.

Chaosas vyravo dar rungtynių metu – jų pabaigoje užfiksuota, kaip masinio konflikto metu Stefanas Savičius tempia Jacko Grealisho plaukus. Visgi viskas nesibaigė tik rungtynėmis, o tunelyje esančios kameros užfiksavo, kas vyko po teisėjo švilpuko.

S.Savičius ir J.Grealishas susitiko tunelyje ir tam, kad jie būtų išskirti, prireikė ir policijos.

This is what happened in the tunnel after the game.



pic.twitter.com/MzU7VPG267