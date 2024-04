Nikola Jokičiaus lyderystė leido „Nuggets“ sėkmingai pradėti titulo gynybą

Denverio klubas Vakarų konferencijos ketvirtfinalio serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 1-0.

Nugalėtojų gretose žibėjo Nikola Jokičius. Serbas per 39 minutes surinko 32 taškus, atkovojo 12 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir 3 sykius prasižengė.

Dvigubu dubliu pasižymėjo ir Jamalas Murray, per 39 minutes įmetęs 22 taškus ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų.

Joker wouldn't be denied in the @nuggets Game 1 victory in Denver!



🃏 32 PTS

🃏 12 REB

🃏 7 AST

🃏 2 STL



Game 2: Monday, 10pm/et on TNT pic.twitter.com/fOm8l5ZNLs

