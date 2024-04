Užtikrintas atkrintamųjų startas: Anthony Edwardsas atvedė „Timberwolves“ pergalę

Nugalėtojų gretose įspūdingai žaidė Anthony Edwardsas, kuris per 36 minutes pasižymėjo 33 taškais, 9 atkovotais, 2 perimtais kamuoliais, 6 rezultatyviais perdavimais, 6 klaidomis ir 4 pražangomis.

Varžovų gretose lyderiavo Kevinas Durantas su 31 tašku per 39 žaidimo minutes. Puolėjas pridėjo 7 atkovotus, 1 perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, blokuotą metimą, 5 klaidas ir asmeninę pražangą.

„Timberwolves“ pavyko pristabdyti Deviną Bookerį, kuris iš žaidimo pataikė tik 5 metimus iš 16 bandymų (31 proc.) ir aikštę paliko su 18 pelnytų taškų.

Ant and KD went to BATTLE with the Timberwolves pulling out the Game 1 win.



Ant: 33 PTS, 4 3PM, 9 REB, 6 AST

KD: 31 PTS, 7 REB pic.twitter.com/GHVnRUMsy5