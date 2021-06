„Nets“ byra: prarado antrą lyderį ir paliko Milvokį be pergalių

Serijos iki keturių pergalių kitos rungtynės bus žaidžiamos jau „Nets“ teritorijoje. Tiesa, Steve'o Nasho auklėtiniai mačą pasitinka itin stipriai sužeisti.

Serijos metu traumą jau patyrė vienas iš didžiosios trijulės lyderių Jamesas Hardenas, o šiąnakt antrojo kėlinio viduryje nesėkmingai ant parketo nusileido kita žvaigždė Kyrie Irvingas. Gynėjas į aikštę nebegrįžo, tad vieninteliu lyderiu aikštėje liko Kevinas Durantas.

Kyrie Irving twists the ankle of his after landing on Giannis's foot and comes out the game into the locker room. 🙏 #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BIgPGqjARv