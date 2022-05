Netikėtas „Lakers“ manevras: komandos vairą patikėjo vyriausiojo trenerio kėdėje neapšaudytam specialistui

Finaliniame atrankos etape Los Andželo komandos vadovai rinkosi tarp D.Hamo, Kenny Atkinsono bei Terry Stottso.

Pastarajam ekipa siūlė asistento pareigas, tačiau T. Stottsas kategoriškai atsisakė, mat jį domino tik vyriausiojo trenerio kėdė.

D. Hamas dar niekada nėra vadovavęs komandai. Karjerą pradėjo 2008 metais tapdamas asistentu NBA G lygoje, 2011-2013 metais darbavosi „Lakers“, 2013-2018 – Atlantos „Hawks“ gretose, o galiausiai nuo 2018 metų buvo asistentu „Bucks“ komandoje.

Būdamas krepšininku D. Hamas 2004 metais tapo NBA čempionu su Detroito „Pistons“ ekipa, o pernai lygos trofėjų į viršų kėlė jau būdamas asistentu su „Bucks“ komanda.

„Lakers“ žvaigždė LeBronas Jamesas, išgirdęs naujienas, iškart suskubo pasveikinti vadovų pasirinkimą ir apie tai pranešė socialiniuose tinkluose.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛