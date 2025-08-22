Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Netektis Estijos rinktinėje: Kotsaras nežais artėjančiame EČ

2025-08-22 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 12:19

Estijos rinktinė prieš pat Europos čempionatą sulaukė praradimo – komandai negalės padėti Maikas Kotsaras.

Maikas Kotsaras | FIBA nuotr.

0

Japonijoje atlikta peties apžiūra parodė rimtesnę problemą nei manyta anksčiau, todėl krepšininkas Europos čempionate nedalyvaus.

Praėjusį sezoną Japonijos lygoje M. Kotsaras vidutiniškai rinko 10,9 taško ir atkovojo 8,1 kamuolio.

„Linkiu komandai sėkmės Rygoje, tikiu, kad ji pasiruošusi pasiekti savo tikslus“, – sakė M. Kotsaras.

Estijos rinktinė A grupėje žais su Latvija, Turkija, Serbija, Čekija ir Portugalija.

