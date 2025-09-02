Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Nėra Antetokounmpo, nėra pergalės: Graikija gavo niuksą nuo bosnių

2025-09-02 17:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 17:05

Europos čempionato C grupės rungtynėse Graikijos (3/1) rinktinė 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19) nusileido Bosnijos ir Hercegovinos (2/2) krepšininkams.

J.Nurkičius užfiksavo dvigubą dublį (FIBA nuotr.)

Europos čempionato C grupės rungtynėse Graikijos (3/1) rinktinė 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19) nusileido Bosnijos ir Hercegovinos (2/2) krepšininkams.

1

Atrodė, kad graikai kontroliuoja situaciją, nes pirmavo 34:21, bet tada bosniai spurtavo 18:0 ir išsiveržė į priekį – 39:34. Po dviejų kėlinių Bosnijos ir Hercegovinos komandos pranašumas siekė 6 taškus – 44:38.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – bosniai kontroliavo situaciją ir atotrūkis pasiekė dviženklę ribą, kurią šiek tiek sumažino graikai sužaidus trisdešimt minučių – 52:61.

Ketvirtajame ketvirtyje 5 taškais startavusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė susikrovė 14 taškų atotrūkį – 66:52. Graikai kilo į lemiamą šturmą ir po atkarpos 9:1 sugebėjo priartėti – 69:74. Bosniai stabilizavo situaciją (77:69), bet tritaškį pataikė ir varžovai – 78:72. Likus 51 sekundei skirtumas dar šiek tiek aptirpo (74:79), tačiau tai buvo viskas, ką graikai sukūrė šiame susitikime – bosniai išlaikė persvarą ir šventė pergalę.

Šią dvikovą dėl kelio skausmų praleido Giannis Antetokounmpo ir gynėjas Giannoulis Larentzakis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

