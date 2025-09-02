Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Atodūsis Latvijoje: du gynėjai išvengė rimtų sužalojimų

2025-09-02 16:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 16:51

Latvijos rinktinės stovykloje – geros naujienos – du gynėjai išvengė rimtų traumų.

A.Žagaras gali žaisti jau kitame mače (FIBA nuotr.)

Latvijos rinktinės stovykloje – geros naujienos – du gynėjai išvengė rimtų traumų.

0

Artūras Žagaras ir Kristeris Zorikas susižeidė rungtynėse prieš Portugaliją ir buvo svarstoma, ar jie galės rungtyniauti Europos čempionate.

Vis dėlto delfi.lv skelbia, kad tiek A.Žagaras, tiek K.Zorikas išvengė rimtų sužalojimų ir apie jų dalyvavimą mače su Čekija bus sprendžiama prieš pat susitikimą.

Latvijos ir Lietuvos keliai turėtų susikirs aštuntfinalyje, jeigu suomiai nepateiks staigmenos ir nenugalės vokiečių, taip nustumdami lietuvius į trečiąją grupės poziciją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

