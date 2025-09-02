Atodūsis Latvijoje: du gynėjai išvengė rimtų sužalojimų

Artūras Žagaras ir Kristeris Zorikas susižeidė rungtynėse prieš Portugaliją ir buvo svarstoma, ar jie galės rungtyniauti Europos čempionate.
Vis dėlto delfi.lv skelbia, kad tiek A.Žagaras, tiek K.Zorikas išvengė rimtų sužalojimų ir apie jų dalyvavimą mače su Čekija bus sprendžiama prieš pat susitikimą.
Latvijos ir Lietuvos keliai turėtų susikirs aštuntfinalyje, jeigu suomiai nepateiks staigmenos ir nenugalės vokiečių, taip nustumdami lietuvius į trečiąją grupės poziciją.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!