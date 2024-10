„Neptūno“ vadovas Mažeika – apie sėkmę nešantį Vovoro efektą, pasisekusius vasaros pirkinius ir Tubelio vietą Eurolygoje

Nors vasarą klaipėdiečiai prarado praėjusio sezono LKL reguliariojo sezono MVP Ąžuolą Tubelį, tačiau komandos progresas nesustojo, o pirmąjį savo sezoną kaip oficialus komandos vadovas pasitinkantis 39-erių M. Mažeika su portalu tv3.lt pasidalino savo mintimis apie nuveiktus darbus, uostamiestyje įskiepytą kovotojų mentalitetą ir norą kitą sezoną ekipą išvysti ir europiniame turnyre.

„Viskas susidėjo, manau, kad tai lėmė puikus trenerių darbas, taip pat pasirašėme sutartis su tais žaidėjais, su kuriais ir planavome. Mačiau jų darbą pasiruošime ir dabar sezono eigoje. Nes surinkti komandą yra vienas dalykas, bet kitą ne ką mažiau svarbu tai trenerių darbas sujungti juos ir padaryti komandą norinčią laimėti. Žinoma, tai yra sezono pradžia, nėra kur skubėti, bet turime ir kuom pasidžiaugti“, – pergalingą sezono startą trumpai reziumavo kadaise Eurolygos kovose Klaipėdos garbę gynęs M. Mažeika.

Puikus sezono startas atsispindi ir statistikos protokoluose. „Neptūnas“ šiuo metu yra rezultatyviausia lygos komanda (92 tšk.), taikliausiai meta tritaškius (41,3 proc.), žengia ketvirta pagal atkovotus kamuolius (36,5 atk.kam.), trečia pagal blokus (2,8 blk.), o taip pat ne ką mažiau svarbus rodiklis – yra trečia lygoje pagal į rungtynes susirenkančių žiūrovų skaičių.

Sezono starte G. Vovoro auklėtiniai iškart tėškė pareiškimą ir Vilniuje įveikė čempionus „Rytą“ jų pačių tvirtovėje, vėliau jiems itin nesvetingoje Utenoje nukovė „Uniclub Bet-Juventus“, o tada sekė dvi rungtynės namuose, kur po įtemptos kovos palaužtas Jonavos „Cbet“, o galiausiai be didesnių sunkumų pranoktas ir didelių ambicijų šį sezoną visuose frontuose neslepiantys Vilniaus „Wolves Twinsbet“.

Didžioji europinė svajonė – FIBA Čempionų lyga

M. Mažeika neslepia, kad gerėjantys komandos rezultatai į areną pritraukia vis daugiau žiūrovų, didesnį rėmėjų suinteresuotumą, o tai klubo vadovų norą žaisti kitų metų FIBA čempionų lygos atrankoje daro vis labiau realesnį ir įmanomą. Šiemet pakvietimą į Čempionų lygos atranką gavo ir ketvirtąją vietą LKL pirmenybėse užėmęs Utenos „Juventus“, tad klaipėdiečiams ir toliau išlaikius gerą žaidimą toks scenarijus tampa labai tikėtinu.

Ar kėlė klubo vadovai tikslą komandai užimti prizinę vietą šiame sezone, kad europinė svajonė būtų dar labiau įmanoma?

„Didesnis fanų palaikymas po truputį pradėjo jaustis ir praėjusį sezoną, o šį sezoną dar ryškiai ženkliau viskas ir galima tik tuo pasidžiaugti ir padėkoti fanams dar kartą. Tą biudžetą planuoji kiekvienais metais, tai sunku pasakyti. Mūsų klubo tikslas yra kažkada grįžti į europinį turnyrą, bandysime žinoma tai padaryti kiekvienais metais. Užimti kuo aukštesnę vietą sezone yra kiekvieno klubo tikslas ir čia nėra jokia paslaptis, nes visą laiką žavi galimybė žaisti pusfinalyje, finale ar dėl trečios vietos. Jeigu mūsų toks tikslas nebūtų, tai vargu ar kažkam iš viso pradėti sezoną, tai aišku tikslų tokių yra“, – svarstė M. Mažeika.

Klubo vadovas taip pat mano, kad prie gero ekipos starto LKL pirmenybėse prisidėjo ir dalyvavimas šių metų FIBA Europos taurės turnyro atrankoje, kur abejose akistatose buvo nusileista šiuo metu Ispanijos ACB lygoje galingai atrodančiai ir 3-8 vietą besidalinančiai Bilbao „Surne“ komandai.

„Aišku ten mums varžovas pasitaikė ne pats silpniausias, manau, kad būtent Bilbao ir taps čempionais, bent jau aš taip spėju. Matome, kaip jie puikiai žaidžia FIBA Europos taurėje, kaip Ispanijoje sutvarkė Madrido „Real“ ir tai daug pasako apie šį klubą. Bet žaisdami prieš juos mes taip pat gavome didelės naudos, nes pažaidus su tokio aukšto lygio komanda dabar galime tą fiziškumą pateikti ir LKL ir be jokios abejonės tas pabuvimas ir sudalyvavimas Europoje man atrodo yra patį komandos vidų klijuojantis dalykas, viskas išėjo į naudą. Gaila kad buvo toks stiprus varžovas, bet mes nenuleidžiame rankų ir žiūrėsime kaip bus kitą sezoną“, – teigė M. Mažeika.

Sezonui prasidėjus pasirodė informacija apie šimtatūkstantinę komandos skolą „Sodrai“. Kokius dabar didžiausius iššūkius patiriate be to, kad komandoje jau yra traumuotas svarbus žaidėjas Martynas Pacevičius ir jam buvo ieškoma pamaina?

Tuos iššūkius ką tik ir įvardinote. Be abejonės kaip iš giedro dangaus mums atėjo iš anksčiau sudarytos skolos. Bet kaip esu minėjęs iš kiekvienos situacijos yra išeitis, tai nenuleidę rankų toliau darbuojamės. Sezonas ilgas ir natūralu, kad kiekvienas klubas jo eigoje susiduria su kažkokiomis mini problemomis, kurias reikia spręsti ir jų neišvengiamai yra ir pas mus. Darbuojamės, žiūrime ir sekame visą eigą.

Interviu su basketnews.lt žurnalistu Luku Katiliumi buvote minėjęs, kad „Neptūno“ treneriu G. Vovorą matėte dėl jo kovingo būdo ir jums labai patiko „YouTube“ platformoje esantis įrašas, kur graikas po vienų rungtynių savo gimtinėje kone susiplėšė savo marškinius?

Aišku šį trenerį pasirinkome ne vien tam, kad pamatėme tą įrašą, bet tai buvo vienas iš tų klipų, kuris sužavėjo. Įdomu ir tai, kad visas tas mūsų pokalbis buvo nuėjęs net iki Graikijos žiniasklaidos, o dabar eigoje mūsų santykiais galiu tik pasidžiaugti, nes galbūt kiti žmonės mato tik rungtynių metu vykstantį procesą ir jo darbą, bet mes matome visišką visumą, kaip jis darbuojasi treniruotėje, kaip jis atsiduoda, kiek duoda naudos ir įtakos jaunimui.

Esu tikrai patenkintas ir laimingas, kad mums tenka susidurti su tokiu strategu. Kas dėl emocijų, tai be abejo krepšinis yra emocijų sportas ir kaip be tų emocijų ir jos visada varo į priekį. Treneris žino ir ribas emocijų, tai manau kad dėl to visi komandos nariai ir tiki jo sprendimais.

Turbūt kiekvienos komandos vadovas nori, kad brangiausi jos žaidėjai iškart duotų kuo didesnę naudą. Kalbant apie „Žalgirio“ brangiausius žaidėjus matome, kad daugelis jų dar neduoda tokios naudos, kokios iš jų buvo tikimasi. Kokį šiandien rašytumėte bendrą pažymį tiems vertingiausiems komandos žaidėjams?

Pažymius turbūt rašyti būtų dar anksti, bet kol kas esame patenkinti ir matome jų potencialą. Aš manau, kad ir jie dar ne pilną veidą parodė, nes matau, kaip prie šimtaprocentinio susikoncentravimo kokio lygio jie gali būti žaidėjai ir turbūt patrauklūs ne vienam klubui. Tai kol kas tikrai legionieriais esame patenkinti.

Dar vienas klaipėdiečius džiuginantis dalykas – „Neptūno-Akvaservis“ dabar pirma užimama vieta NKL lygoje. Ar tai yra kažkiek pasekmė to, kad su Jūsų atėjimu „Neptūnas“ pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su NKL komanda ir pats G. Vovoras yra labai įsitraukęs į dublerinės komandos reikalus, daugiau jaunų žaidėjų kviečiami į treniruotes su LKL klubu?

Aš manau didelį rezultatą taip pat duoda „Neptūno-Akvaservis“ žaidėjai ir treneriai, puikus jų darbas. Žinome, kaip jų treneriai ruošėsi šitam sezonui ir iš tikrųjų komandoje norėjosi vieno kito patyrusio žaidėjo, kuris žino, kaip sunkiose situacijose išvesti komandą į pergalę ar bent jau padėti jauniesiems krepšininkams, parodant tą kelią. Tai aš manau, kad čia didžiausias indėlis būtent tų vyrų. Tas bendradarbiavimas tęsiasi ir taip pat vis bandome kartas nuo karto įtraukti jaunimą į oficialias rungtynes. Paskutinėse mūsų KMT rungtynėse aikštėje pasirodė mūsų 18-metis žaidėjas Juozas Virkutis, tai džiugu dėl jo, matosi jo noras, atsidavimas. Tai kartas nuo karto norisi tikrai išbandyti, apšaudyti kaip sakoma tą jaunimą, kad jisai ateityje galėtų prisijungti ir jaustųsi kuo laisviau.

Prakalbo apie pasiteisinusius pirkinius

Šiuo metu „Neptūno“ įžaidėjas Desure'as Buie demonstruoja įspūdingą žaidimą LKL ir pagal naudingumą yra ketvirtas lygoje (20,25 naud.), o pagal pelnomus taškus šeštas (16,75 tšk.). Ar esate patenkintas šio žaidėjo lyderystė ir kaip tai nustebino?

Taip, tikrai esame patenkinti. Iš tikrųjų atvykus jam dar labiau pasirodė jo galimybės, supratome, ant kiek yra protingas ir būtent toks įžaidėjas, kokio mums ir reikėjo.

Nustebino ir gynėjas Nate'as Johnsonas, kuris pagal naudingumą dabar 15-as lygoje (14,5 naud.), o pagal pelnomus taškus rikiuojasi net penktoje vietoje (17 tšk.). Ar jo žaidimas pranoko netgi jūsų galbūtų lūkesčius?

Na, žinojome jo galimybes ir aišku rinkomės tokio stiliaus žaidėją, kuris galėtų bet kokiu momentu imtis iniciatyvos ir sunkiais momentais. Tai žaidėjas galintis susikurti sau progą bet kokiu rungtynių metu ir mums tokio kalibro žaidėjo būtent ir reikėjo.

Daug džiaugsmo vadovybei turėtų teikti Martyno Pacevičiaus progresas, su kuriuo sutartį pasirašėte labai anksti dar nepasibaigus praėjusiam sezonui. Dabar aukštaūgis pirmauja lygoje pagal atkovotus kamuolius (11 atk. kam.) ir yra vienas naudingiausių žaidėjų visoje lygoje (19,25 naud.). Kiek esate nustebintas tokiu jo žaidimu ir ar gali Martynas tokį patį žaidimą demonstruoti atėjus atkrintamosioms kovoms?

Manau, kad gali. Tą pastebėjome jau praėjusį sezoną, dėl to ir prasitęsėme su juo sutartį, tai aš manau, kad pats Martynas pas mus gan patogiai klube jaučiasi ir turbūt dėl to jo tie rezultatai ir atsidavimas pasirodė. Visi prie to prisideda. Žinau kiek jam svarbus tas klubas, kiek jis dirba, kiek įdėjo vasarą darbo ir jo tikslas taip pat turbūt buvo puikiai atstovauti komandą, bet be jokios abejonės ir trenerio nuopelnai prisideda.

Tai kad Tomašas Pavelka daug nežaidžia sezono starte galbūt rodo ir G. Vovoro orientuotumą i gynybą, nes M. Pacevičius yra gerokai mobilesnis aukštaūgis už slovaką ir gali geriau gintis skirtingose gynybos sistemose. Ar visgi kitos priežastys lemia lėtą jo startą?

Vienose rungtynėse galbūt dėl gynybos strategijos Tomašas mažiau žaidė, o sezono pradžioje jam reikėjo įsivažiuoti. Tada buvo kelios rungtynės, kur jį buvo liga užklupusi, tai tikrai ne dėl trenerio sprendimo mažiau galbūt žaidė, tiesiog reikia kartais pasaugoti ir žaidėjo sveikatą.

KMT taurėje patyrėte du pralaimėjimus ir iškovojote vieną pergalę. Mažas pavojaus signalas ar visiška ramybė dėl to ir niekas neprarasta?

Aš manau, kad tikslas yra papulti tarp tų šešių komandų ir į finalo ketvertą. Tikrai nedarome jokios tragedijos ir turbūt matėte, kad mes labiau panaudojame ten jaunimą, sureikiame jiems minučių. Norime ir čia surasti kelią į pergales, bet yra kaip yra ir aš manau, kad turėtume susitvarkyti su tuo.

Eurolygoje šį sezoną siautėja tokie fiziškai stiprūs žaidėjai kaip Danielis Oturu ar Tyriquas Jones'as, kurie yra panašaus stiliaus krepšininkai kaip praėjusį sezoną „Neptūne“ žibėjęs Ąžuolas Tubelis. Ar galima sakyti, kad matote Ąžuolą jau ir aukščiausiame lygyje garantuotai ateinančiais ar dar kitais metais?

Garantuotai turbūt yra jau toks stiprus žodis, bet viskas priklauso nuo jo pačio žinoma, o jo galimybes visi jau žinome. Jeigu taip tęsis toliau tai aš manau, kad jam yra puikus šansas ne tik ten patekti, bet ir įsitvirtinti.

Oskaras Pleikys pernai sezono pradžioje palikęs Klaipėdos „Neptūną“ ir persikėlęs į Vilniaus „Rytą“ tapo vienu paskutinių žaidėjų, kuris kyla nuo suolelio, nors Klaipėdoje jo rolė buvo visiškai kitokia. Nebuvo minčių kažkaip pabandyti jį susigrąžinti, kaip „Žalgiris“ susitarė su Pirėjo „Olympiakos“ dėl Igno Brazdeikio?

Oskaro turbūt pačio buvo pasirinkimas ten išvykti ir ten likti, tai kol kas tokio varianto nesvarstėme.