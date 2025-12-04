„Neptūnas“ kiek netikėtai laimėjo Stambule

Puikiai dvikovą pradėjo klaipėdiečiai – 8:2. Toliau sėkmingai žaidęs „Neptūnas“ 6-ąją minutę pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 17:7. „Bahčešehir“ atsitiesė po atkarpos 7:1 (16:20), bet svečiai kėlinį baigė spurtu 12:2 ir vėl atitrūko – 32:18.
Antrajame ketvirtyje Gedimino Petrausko auklėtiniai nemažino apsukų ir sužaidus kiek daugiau nei 4 minutes praraja tarp komandų pasiekė 18 taškų – 42:24. Šeimininkams atsitiesti nepavyko ir jie įpusėjus mačui atsiliko 36:52.
Po didžiosios pertraukos ilgai laukti nereikėjo – sužaidus 3 minutes ir pataikius du tritaškius iš eilės skirtumas pirmą kartą pasiekė 20 taškų žymą – 60:40. Atkarpa 11:0 leido „Neptūnui“ 28-ąją minutę jau triuškinti varžovus – 76:48. Toliau nestabdomi klaipėdiečiai po trijų kėlinių mindė varžovus – 83:54.
Paskutiniajame kėlinyje „Neptūno“ pranašumas buvo pasiekęs ir 30 taškų ribą (86:56), tačiau „Bahčešehir“ spurtas 18:4 leido apkarpyti deficitą likus 3,5 minutės – 74:90. Svečiams padėjo užgesinti gaisrą du iš eilės pataikyti tritaškiais (99:79), kurie galutinai nuramino Lietuvos klubo sirgalius.
„Neptūnas“ pataikė net 18 tritaškių iš 36 bandymų – 50 procentų. Dvitaškius realizavo 48,1 proc. – 13 iš 27. Taip pat tikslą pasiekė 20 baudų iš 29. Dėl traumos nežaidė Donatas Tarolis.
„Bahčešehir“: Balša Koprivica (7 atk. kam., 24 naud. bal.) ir Mateušas Ponitka po 13, Kenanas Sipahi 12 (3/5 tritaškiai), Tyleris Cavanaugh 11, Hunteris Hale‘as ir Malachi Flynnas (7 atk. kam.) po 10.
„Neptūnas“: Arnas Velička 18 (4/5 tritaškiai, 6 rez. perd., 5 kld.), Zane‘as Watermanas 16 (3/6 tritaškiai, 8 atk. kam.), Rihardas Lomažas 15, Mindaugas Girdžiūnas 14 (4/8 tritaškiai), Vitalijus Kozys 10 (3/7 tritaškiai), Egidijus Mockevičius 8 (8 atk. kam.).
