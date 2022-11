Neparodė gailesčio: tikrą įvarčių šou surengusi Ispanijos rinktinė sutriuškino kostarikiečius

Ispanai aikštėje karaliavo nuo pat rungtynių pradžios. Po 11 minučių žaidimo Dani Olmo pasiuntė kamuolį tiesiai į Japonijos rinktinės vartus. Prabėgus dar dešimtčiai minučių Ispanijos rinktinė pakėlė visus savo fanus ant kojų. Ispanijos fanai tiesiog šėlo, po to kai Marco Asensio pasiuntė antrąjį įvartį į varžovų vartus. Galiausiai apie 31-tą minutę Ferranui Torresui pavyko realizuoti teisėjo skirtą 11 m. baudinį, kuris išvedė ispanus į priekį 3:0. Kosta Rikos futbolininkų žaidimas itin sulėtėjo, jiems nepavyko susikurti rimtesnių progų.

54-ąją minutę Ferranas Torresas pelno jau antrąjį savo įvartį visiškai nuginkluodamas Kosta Rikos vartininką. Sužaidus daugiau nei 60 minučių atrodė, vis labiau aiškėjo, jog kostarikiečiai neturi jokių šansų. Pastarieji per tiek laiko neatliko nei vieno smūgio į vartus, tuo tarpu ispanai laimę bandė 11 kartų iš kurių 4 buvo sėkmingi.

Puikų debiutu pasižymėjo Ispanijos futbolo jaunasis vunderkindas Gavi, kuris 74-ąją minutę įspūdingu smūgiu padidino ispanų persvarą iki 5:0.

Net ir rungtynėms bėgant į pabaigą ispanai nerodo jokio gailesčio. 89-ąją minutę šeštąjį įvartį į vartus pasiunčia Carlosas Soleras. Praėjus vos trims minutėms Ispanijos rinktinės 7-ojo numerio marškinėlius vilkintis Alvaro Morenta įmuša septintąjį įvartį. Kostarikiečiai neturi jokių šansų ir patiria skaudžiausią istorijoje sutriuškinimą 0:7.

Šios rungtynės – pirmasis oficialus komandų susitikimas. Rinktinės prieš tai yra kovojusios draugiškose rungtynėse, kuriose tris kartus triumfavo ispanai, vienos rungtynės baigėsi lygiosiomis.

E grupėje taip pat varžosi Vokietija ir Japonija. Šios komandos kiek ankščiau jau išsiaiškino savo santykius. Po sunkios kovos Japonijos rinktinė parklupdė lyderiais laikomus vokiečius.

The line-ups for our next match 🇪🇸🇨🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022