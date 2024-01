Neįtikėtina: pirmus 2 setus rusui pralaimėjęs italas – naujasis „Australian Open“ čempionas

Pirmajame sete J.Sinneris didesnių vilčių neturėjo – italas pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesusikūrė „break pointų“. Antrojo seto pradžia J.Sinneriui irgi klostėsi liūdnai (1:5). Vėliau jis ėmė rodyti atsigavimo ženklus ir septintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Devintajame geime J.Sinneris turėjo dar vieną „break pointą“, tačiau šį kartą neišsigelbėjo ir pralaimėjo setą.

Trečiasis setas prasidėjo apylygiu žaidimu. Nors italas devintajame geime ir pareiškė esąs „miręs“, tačiau sugebėjo laimėti savo padavimų seriją (5:4), o dešimtajame geime varžovo padavimų metu susikūrė „set pointą“ ir jį realizavo.

The moment Sinner said he was "dead". https://t.co/B6f1zGnKy6 — José Morgado (@josemorgado) January 28, 2024

Ketvirtasis setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Jo pradžioje J.Sinneris nerealizavo dviejų „break pointų“, vėliau vieną tokią progą iššvaistė ir D.Medvedevas. Lemtingu tapo dešimtasis geimas, kai J.Sinneris varžovo padavimų metu sugebėjo laimėti „set pointą“.

J.Sinneris paskutinį setą savo padavimų metu žaidė nepriekaištingai – nesuteikė varžovui nė vieno „break pointo“. Tuo tarpu D.Medvedevas labai strigo šeštajame geime, kai savo padavimų metu atsiliko 0:40. J.Sinneris tąkart antru bandymu realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

D.Medvedevas tapo pirmu žaidėju šiuolaikinėje teniso eroje (nuo 1968 m.), kuris bent 2 kartus pralaimėjo „Australian Open“ finalą, pirmaudamas setais 2:0. Prieš porą metų taip pat jis prisižaidė ir mače su Rafaeliu Nadaliu .

1 - Daniil Medvedev is the first player in the Open Era to lose multiple Grand Slam finals from two sets up, after the 2022 Australian Open final. Painful. #AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/SSjdVz7DjW — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

J.Sinneris tapo tik trečiu Italijos tenisininku, laimėjusiu „Didžiojo kirčio“ vyrų vienetų varžybas ir pirmu nuo 1976 m. Taip pat jis tapo antru tenisininku šiuolaikinėje eroje, kuris dar prieš 23-iąjį savo gimtadienį sugebėjo laimėti „Didžiojo kirčio“ turnyro finalą, atsilikdamas setais 0:2. 1974 m. tuo pasižymėjo Bjornas Borgas . Taip pat J.Sinneris po trečiu jauniausiu „Australian Open“ nugalėtoju per paskutinius 36 metus po Novako Djokovičiaus ir Jimo Courrier .

3 - Jannik Sinner is the 3rd Italian player to win a Men's Singles Grand Slam event in tennis history after Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 and 1960) and Adriano Panatta (French Open 1976). Enchanting. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/ufvgI3Pzxn — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

22,165 - At 22 years and 165 days, Jannik Sinner is only the second U23 player in the Open Era to win a Grand Slam final from two sets down, after Bjorn Borg (Roland-Garros 1974). Epic. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/2jflhxxPfw
January 28, 2024

3 - Jannik Sinner is the 3rd youngest player to win the Men's Singles title at the Australian Open since 1988 (when the tournament moved to Melbourne Park), older only than Novak Djokovic in 2008 and Jim Courrier in 1992. Quality. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/FptS21ZnIg — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

Didžiausią karjeros pergalę pasiekusiam J.Sinneriui atiteko 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 3,15 mln. Australijos dolerių (apie 1,91 mln. eurų). ATP reitinge jis išsaugos 4-ą vietą.

Bendrą turnyro prizų fondą šiemet sudarė net 86,5 mln. Australijos dolerių (52,74 mln. eurų).

