Neįtikėtina drama Anglijoje: „Man City“ 98-ąją minutę išplėšė lygiąsias prieš „Arsenal“

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Netrukus Riccardo Calafiori nuostabiu smūgiu išlygino rezultatą 1:1, o 46-ąją minutę pasižymėjęs Gabrielis persvėrė rezultatą jau „Arsenal“ naudai.

Leandro Trossardas per pridėtą pirmojo kėlinio laiką buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „kanonieriai“ liko žaisti dešimtyje.

Arsenal have nailed their corner routine 🔨



Just look how deep Gabriel started his run before scoring 👀#MCIARS pic.twitter.com/k2SEEbDc8P