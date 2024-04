Ne visiems favoritams pavyko įveikti Lietuvos rankinio lygos ketvirtfinalio barjerą

Po ilgos pertraukos į LRL pusfinalį grįžo HC „Vilnius“. Reguliariajame sezone penktą vietą užėmęs HC „Vilnius“ lemiamose ketvirtfinalio rungtynėse svečiuose minimaliu skirtumu 33:32 (20:19) įveikė laipteliu aukščiau buvusią ir poros favorite laikytą Alytaus „Varsos-Stronglaso“ komandą. Vilniečiai laimėjo ketvirtfinalio seriją 2:1.

Nugalėtojams po 8 įvarčius pelnė Mindaugas Urbonas ir Martynas Lapinskas, 7 įvarčius prie pergalės pridėjo Vaidas Drevinskas. Alytaus komandai Tadas Stankevičius pelnė 8 įvarčius, po 5 įvarčius įmetė Žygimantas Micevičius, Arminas Stankūnas ir Karolis Grigas.

REKLAMA

REKLAMA

Paskutinį kartą LRL pusfinalyje HC „Vilnius“ žaidė 2016 metais, o medalius sostinės klubas paskutinį kartą yra laimėjęs 2009 metais. Pusfinalyje HC „Vilnius“ susitiks su reguliariojo sezono nugalėtojais Vilniaus „Šviesos“ rankininkais.

REKLAMA

„Pergalę lėmė didžiulis noras nugalėti ir ilgesnis mūsų žaidėjų suoliukas. Po antrųjų serijos rungtynių, įtampa jau slėgė Alytaus komandą, o mes ėjome kovoti be jokio jaudulio. Buvo atkakli kova, bet jeigu ne žioplos mūsų klaidos, tokios intrigos rungtynių pabaigoje nebūtų buvę. Bet pagirtina vyrų kova aikštelėje ir atsidavimas kompensuoja klaidas, – sakė „Vilniaus“ treneris Kęstutis Lapinskas. – Jeigu pašalinsime broką iš savo žaidimo, galime pusfinalyje sukovoti ir su čempionais. Aišku, „Šviesa“ yra aiški poros favoritė. „Šviesa“ triskart iš eilės laimėjo Lietuvos čempionatą ir tai daug ką pasako. Be to, varžovai po reguliariojo sezono turėjo poilsio, o mes turėjome įtemptą ketvirtfinalio seriją. Žiūrėsim, ar čia bus pliusas, ar minusas. Lietuvos rankinio lygoje nėra tokio varžovo, kurio negalėtume įveikti.“

REKLAMA

REKLAMA

Į pusfinalį pateko ir tituluočiausias šalies klubas „Granitas-Karys“. Reguliariajame sezone trečią vietą užėmę kauniečiai lemiamose ketvirtfinalio rungtynėse namuose 29:25 (15:15) nugalėjo šeštoje vietoje likusį Vilniaus „Amber“ ir laimėjo seriją 2:1.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Modestas Štarolis, pelnęs 8 įvarčius. Matas Jurkevičius prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, po 4 kartus pasižymėjo Martynas Giedraitis ir Andrius Montvilas. „Amber“ komandai po 5 įvarčius surinko Ernestas Stvolas, kinas Jianjie Zhangas ir baltarusis Antonas Tsitko, 4 įvarčius įmetė ukrainietis Olehas Ivančenko.

Aštuntą kartą iš eilės į pusfinalį patekęs „Granitas-Karys“ dėl bilieto į finalą kovos su antrą vietą reguliariajame sezone užėmusiu „Dragūnu“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Buvo sunki ketvirtfinalio serija, kaip ir visos rungtynės su „Amber“ šį sezoną. Varžovų komanda yra tikrai konkurencinga, nepaisant to, jog jie reguliariajame sezone užėmė tik šeštą vietą. Gerai pradėjome antrą kėlinį, kai per dvylika minučių praleidome tik vieną įvartį ir susikrovėme nemažą persvarą. Bet niekaip neišmokstam uždaryti rungtynių anksčiau laiko.

Mums vėl koją kišo metimų realizacija ir susikaustymas prieš mūsų metimus puikiai žinantį buvusį „Granito“ vartininką Luką Gurskį. Gerai, kad žaidėjai nenorėjo sugadinti šventės treneriui ir padovanojo pergalę, – džiaugėsi gimtadienį švenčiantis „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas. – Pusfinalyje laukia kova su „Dragūnu“, kuris deklaruoja, kad surinko stipriausią sudėtį ir sieks susigrąžinti čempiono titulą.

REKLAMA

Po Baltijos lygos finalo ketverto „Dragūnas“ turėjo laiko atsistatyti ir pasiruošti pusfinaliui. Mes tam turime tik tris dienas. Galime prisiimti autsaiderio etiketę, bet tikrai lengvai nieko neatiduosime. Tikslai mūsų yra patys aukščiausi ir tikimės duoti atkaklią kovą pusfinalyje.“

LRL pusfinalio serijos iki dviejų pergalių prasidės balandžio 24 dieną Klaipėdoje ir Vilniuje.