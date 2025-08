Ne tik pareiškimas: už į aikštę skriejusius lagaminus „Žalgiriui“ gresia bauda

Sulig teisėjo Viliaus Paulausko švilpuku, skelbusiu rungtynių pradžią, „Žalgirio“ gerbėjai švystelėjo į aikštę kelias dešimtis lagaminų, esą jau supakuotų treneriui iš Kazachstano.

Netrukus pasigirdo ir skanduotė „Čeburin out“.

„Pietų IV“ sirgalių grupė po pralaimėjimo Hamrūno „Spartans“ Čempionų lygos atrankos pirmajame etape nebekuria aktyvaus palaikymo ir bando išversti trenerį, kurį smarkiai saugo „Žalgirio“ direktorė Vilma Venslovaitienė.

„Tai sirgalių požiūris, suprantama. Esu profesionalas, turiu sutartį ir dirbu“, – po mačo sakė kazachas.

„Kaip jaustis žmogui, tiek padariusiam dėl klubo, o po to padarytam atpirkimo ožiu? Lyg dabar jį pakeitus, pasikeistų ir viskas aplink. Esu pirmas, įveikęs atranką, pirmas, patekęs į grupių etapą, pirmas, kuris laimėjo 6 A lygos titulus. Linkiu to kiekvienam treneriui, bet nelinkiu nė vienam patirti to, ką aš patiriu dabar“, – pabrėžė V. Čeburinas.

Ir panašu, kad šis „lagaminų lietus“ galiausiai taps ne tik simboliniu gestu, bet ir tiesiogine žala „Žalgirio“ klubo finansams.

Portalas tv3.lt kreipėsi į „TOPsport A lygą“ ir klausė, ar klubui gresia sankcijos už tokį sirgalių veiksmą.

„LFF Drausmės komitetas vykdys tyrimą dėl minėto incidento, sutrukdžiusio laiku pradėti rungtynes. Klubui gali būti pritaikytos sankcijos, įskaitant ir finansines“, – situaciją komentavo lygos direktorius Vaidotas Zajarskas.

Pridedama, kad situacijos paaiškinimą dar turės pateikti ir „Žalgirio“ klubas.

Europinę kelionę dviem fiasko prieš Maltos ir Šiaurės Airijos klubus baigęs „Žalgiris“ į vietines kovas grįžo pralaimėjimu „Kauno Žalgiriui“ 1:2.

Su 28 taškais Vilniaus komanda yra septintoje vietoje „TOPsport A lygoje“, nuo lyderių „Kauno Žalgirio“ futbolininkų atsilikimas siekia jau 21 tašką.