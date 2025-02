NCAA pirmenybėse – Murausko ir Marčiulionio galingi pasirodymai

Namuose žaidusių „Gaels“ gretose ryšiausias buvo P. Murauskas. Jis nugalėtojų gretose žaidė beveik be keitimų ir per 39 minutes surinko 20 taškų (7/10 dvit., 2/5 trit.), sugriebė 11 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, bet po 3 kartus suklydo ir prasižengė.

Augustas Marčiulionis taip pat buvo nuostabus ir buvo arti dvigubo dublio. Lietuvis per 37 minutes surinko 16 taškų (5/12 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

12:27 | SMC 10 - POR 10



The Gaels and Pilots sit tied as Paulius Murauskas leads with 8 points so far.#GaelsRise pic.twitter.com/Dg3N49s9V1

