NBA Vasaros lygoje Rokas Jokubaitis ir Mantas Rubštavičius pasirodė skirtingai

„Knicks“ ekipai pergalės pasiekti nepavyko ir rezultatu 90:94 Niujorko krepšininkai nusileido Šarlotės „Hornets“.

R. Jokubaitis šiose rungtynėse aikštelėje praleido 14 min, per kurias pelnė 8 taškus (3/6 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, bet padarė tris klaidas.

