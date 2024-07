Matas Buzelis rezultatyviai debiutavo su Čikagos „Bulls“ marškinėliais

M. Buzelis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu pasirodymu. Per 29 žaidimo minutes jis įmetė 15 taškų (4/11 dvit., 0/4 trit., 7/11 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, bet padarė 1 klaidą.

11-asis NBA Naujokų biržos šaukimas vien pirmajame kėlinyje pelnė 8 taškus, o savo įspūdingą atletiškumą demonstravo dar per apšilimą.

Matas Buzelis vs the Bucks:



- 15 PTS (4-15 FG, 7-11 FT)

- 7 REB

- 2 AST

- 2 BLK



Buzelis had himself a good Summer League debut, getting consistent rim pressure & generating fouls. Had some great weakside rim protection flashes, alot of promise shown with Buzelis today.#SeeRed pic.twitter.com/mOd6qhgYTf