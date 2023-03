NBA skyrė 35 tūkst. dolerių baudą Dončičiui už „neprofesionalų gestą“

NBA biuras atkreipė dėmesį į L. Dončičiaus gestą teisėjų komandai per Dalaso „Mavericks“ 127:125 pralaimėjimą „Golden State Warriors“ komandai trečiadienį.

L. Dončičius keletą kartų anksčiau yra rodęs „pinigų ženklą“ teisėjams, išreikšdamas savo nepasitenkinimą arbitrų teisėjavimu ir abejodamas jų sąžiningumu. Vis dėlto NBA šį kartą jį nubaudė ir penktadienį paskelbė, kad jam skirta 35 tūkst. dolerių bauda.

„Dalaso „Mavericks“ gynėjas Luka Dončičius buvo nubaustas 35 tūkst. dolerių bauda už netinkamą ir neprofesionalų gestą žaidimo teisėjo atžvilgiu,“ – paskelbė Joe Dumarsas, vykdomasis viceprezidentas, krepšinio operacijų vadovas.

The NBA has fined Luka Doncic $35,000 for making a money gesture at a referee after a no-call late in the Mavs-Warriors game Wednesday night.pic.twitter.com/MJnjIvd0Yt