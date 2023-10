NBA realybė: Eurolygos MVP tapęs Vezenkovas nežino, ar bus įtrauktas į „Kings“ dvyliktuką

„Startinis penketas tikrai nesikeis, o Vezenkovas dabar yra tobulėjimo kelyje ir turės toliau kovoti dėl savo vietos. Nežinau, ar jis turės vietą rotacijoje. Jis gali būti įtraukiamas į antrąjį arba trečiąjį penketuką“, – kalbėjo M. Brownas.

Vėliau treneris atskleidė, kad turi pastabų bulgarui dėl gynybos: „Pora kartų Sasha praleido varžovus į aikštės vidurį, o mes tikrai nesame tokia komanda, kuri tai daro. Mes spaudžiame varžovus į kraštus.“

Priminsime, kad S. Vezenkovas su „Kings“ pasirašė 3 metų sutartį ir tapo Domanto Sabonio bendraklubiu.

Sasha Vezenkov downs his first NBA bucket on a hand-off triple 🔥pic.twitter.com/ayWpG7ZnvI