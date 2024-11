NBA lygoje – apmaudi „Heat“ trenerio klaida, nulėmusi komados nesėkmę

Pratęsime likus žaisti sekundei Jalenas Durenas po gražios atakos dėjimu lygino rezultatą ties 121 taško. Tuomet E.Spoelstra paprašė minutinės pertraukėlės, tačiau Majamio klubas jų nebeturėjo ir todėl gavo techninę pražangą.

Malikas Beasley baudos metimu išvedė Detroitą į priekį. Po to dar kamuolys liko „Pistons“ rankose ir M.Beasley pridėjo dar vieną tikslų metimą iš dviejų.

The Pistons win it after head coach Erik Spoelstra is called for a technical foul for attempting to call a timeout with none remaining 💔 https://t.co/kCjq7fUU5f pic.twitter.com/hiDgtBH0ap

