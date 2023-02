NBA čempionate – vienų iš lyderių mūšis

Be to, tądien bus įdomu stebėti, kaip atrodys Bruklino „Nets“ komanda likusi be Kyrie Irvingo, kurį išsiuntė į Dalaso „Mavericks“ ekipą. Jis dabar suvienys jėgas su kita NBA superžvaigžde Luka Dončičiumi.

„Nets“ sekmadienį žais principines rungtynes su Filadelfijos „76ers“.

Šią savaitę ažiotažą kels ir 2021 metų lygos čempionų Milvokio „Bucks“ krepšininkų viešnagė Kaliforniijoje, kur jie kovos prieš Los Andželo „Lakers“ ir Los Andželo „Clippers“.

Praėjusių pirmenybių vicečempionas „Celtics“ (38 pergalės, 16 pralaimėjimų) šiuo metu užima pirmąją vietą Rytų konferencijoje. Kurį laiką Vakaruose pirmavę „Grizzlies“ (32, 21) žaidėjai nukrito į antrąją poziciją.

Memfio komandą pastaruoju metu ištiko krizė. Jie iš pastarųjų devynių mačų triumfavo tik viename. Traumuotas yra vidurio puolėjas Stevenas Adamsas, kurį laiką susižeidęs buvo ir ekipos lyderis Ja Morantas.

„Celtics“ paskutiniu metu irgi per daug neblizga. Bostono krepšininkai iškovojo tris pergales per pastarąsias septynias dvikovas. Komandos tarpusavyje šį sezoną jėgas išbandys antrą kartą. Pirmosiose rungtynėse po įnirtingos kovos 109:106 stipresni buvo „keltai“. „Celtics“ gretose pirmaisiais smuikais griežia Jasonas Tatumas ir Jaylenas Brownas. Jie atitinkamai pelno 31 ir 27 taškus. J. Morantas Memfio komandai renka po 27 taškus.

„Nets“ (32, 21) klubas Rytų konferencijoje rikiuojasi penktas. „76ers“ (34, 18) krepšininkai žengia treti. Skirtingose barikadų pusėse atsidurs buvę ekipos draugai „Oklahoma City Thunder“ ir „Nets“ klubuose Kevinas Durantas bei Jamesas Hardenas.

Ant didelės bangos atsidūrė „Bucks“ (37, 17) komanda su Gianniu Antetokounmpo priešakyje. Ji triumfavo net aštuoniose dvikovose iš eilės ir pakilo į antrąją vietą Rytuose. Šiuo metu tai yra ilgiausia pergalių serija lygoje.

Tiesa, akistatoje su „Clippers“ (31, 26) klubu „elniams“ tikriausiai lengva nebus. „Clippers“ krepšininkai Vakaruose žengia ketvirti. Jie laimėjo aštuonerias iš pastarųjų dešimties rungtynių.

Tuo tarpu „Lakers“ (25, 29) ekipai, kuriai atstovauja Lebronas Jamesas, nelengvi laikai. Ši komanda Vakarų konferencijoje tėra13-oje vietoje.

Vasario 8-12 dienomis bus parodytos šešerios NBA rungtynės.

Transliacijų tvarkaraštis

Vasario 8 d.

5.00 val. „Lakers“ – „Thunder“ („TV3 Sport“, „Go3“).

Vasario 9 d.

2.30 val. „Celtics“ – „76ers“ („TV3 Sport“, „Go3“).

Vasario 10 d.

5.00 val. „Lakers“ – „Bucks“ („TV3 Sport“, „Go3“).

Vasario 11 d.

5.30 val. „Clippers“ – „Bucks“ („TV3 Sport“, „Go3“).

Vasario 12 d.

1.00 val. „Nets“ – „76ers“ („TV3 Sport“, „Go3“),

21.00 val. „Celtics“ – „Grizzlies“ (TV6, „Go3“).