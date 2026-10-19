NBA čempionas dar kartą paskelbė karjeros pabaigą

Čia jis atstovavo Tbilisio „Black Fortress“ komandai, kurios gretose sužaidė vos du mačus. Paskutinėse rungtynėse krepšininkas surinko 10 taškų ir 4 atkovotus kamuolius.
Verta paminėti, kad šių metų kovo mėnesį D. Howaras jau buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą, tačiau vėliau nusprendė dar pažaisti ir persikėlė į Sakartvelą.
40 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas karjerą pradėjo 2004 metais, kai naujokų biržoje buvo pakviestas pirmuoju šaukimu Orlando „Magic“ klubo.
Amerikietis yra žaidęs minėtoje „Magic“, Los Andželo „Lakers“, Hiustono „Rockets“, Atlantos „Hawks“, Šarlotės „Hornets“, Vašingtono „Wizards“ ir Filadelfijos „76ers“ ekipose.
Taip pat buvo persikėlęs į Taivaną ir atstovavo „Taoyuan Leopards“ klubui.
2020 metais su „Lakers“ komanda aukštaūgis pirmą ir vienintelį kartą tapo NBA čempionu. Be to, aštuonis kartus žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.
Penkis sykius D. Howardas buvo išrinktas į simbolinį lygos penketą ir triskart tapo geriausiai besiginančiu lygos žaidėju.
18 metų NBA lygoje praleidęs vidurio puolėjas iš viso sužaidė 1242 mačus, per vidutiniškai 32 minutes fiksavo 15,7 taško, 11,8 atkovoto kamuolio ir 1,8 blokuoto metimo vidurkius.
Galingiausiai aukštaūgis žaidė 2010-2011 metų sezone, kai „Magic“ komandoje per vidutiniškai 38 minutes pelnydavo 22,9 taško, atkovodavo 14,1 atšokusio, perimdavo 1,4 kamuolio, atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir blokuodavo 2,4 metimo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.