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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Protestus palaikęs Wembanyama užsitraukė politikų pyktį

2026-10-19 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 11:33
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San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama atsidūrė politinių diskusijų centre Prancūzijoje.

Spurs, Wembanyama | Scanpix nuotr.

San Antonijaus „Spurs“ žvaigždė Victoras Wembanyama atsidūrė politinių diskusijų centre Prancūzijoje.

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22-ejų metų krepšininkas viešai išreiškė palaikymą šalyje protestuojantiems moksleiviams, tačiau tokia pozicija sulaukė dalies politikų kritikos.

Protestai Prancūzijoje prasidėjo nuo vietinių moksleivių iniciatyvų, kuriomis siekta atkreipti dėmesį į mokytojų trūkumą, perpildytas klases ir švietimo sistemoje egzistuojančią nelygybę.

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Vėliau demonstracijos išplito po visą šalį.

Pats V. Wembanyama prisiminė mokyklos laikus Nantero mieste ir pabrėžė, kad sėkminga krepšininko karjera nepakeitė jo požiūrio į šias problemas.

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Prancūzas išreiškė palaikymą jaunuoliams, siekiantiems būti išgirstiems, ir vylėsi, kad į jų reikalavimus įsiklausys valdžios institucijos.

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Situacija paaštrėjo, kai prieš spalio 17 dieną vykusius protestus NBA žvaigždė socialiniuose tinkluose pasidalijo paslaptingu balto triušio paveikslėliu.

Dalis Šiaurės Amerikos sirgalių šį įrašą palaikė užuomina apie artėjantį NBA sezoną, tačiau kai kurie Prancūzijos politikai jį interpretavo kaip paramą protestams.

Vienas griežčiausių V. Wembanyamos kritikų buvo Nicos meras Ericas Ciotti.

„Tokios Prancūzijos įžymybės kaip krepšininkas Victoras Wembanyama, raginusios palaikyti spalio 17-osios riaušes, prisiima istorinę atsakomybę. Jos turi būti pasmerktos“, – socialiniuose tinkluose pareiškė E. Ciotti.

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Prie kritikos prisidėjo ir parlamento narė Laetitia Ravalet, pasiūliusi krepšininkui pateikti sąskaitą už per neramumus padarytą žalą.

Vis dėlto Prancūzijos žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad V. Wembanyama viešai palaikė moksleivių protestus, tačiau nėra įrodymų, jog jis ragino imtis smurto ar niokoti turtą.

Pats krepšininkas į politikų kaltinimus kol kas neatsakė.

Dukart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs prancūzas šiuo metu rengiasi naujajam sezonui su San Antonijaus „Spurs“.

Mitcho Johnsono treniruojama komanda antradienį namuose pradės NBA reguliarųjį sezoną rungtynėmis su Oklahomos „Thunder“.

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