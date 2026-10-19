Užfiksuota, kaip UFC turnyre policininkas tėškė žiūrovą į grindis

Sportinėje renginio dalyje netrūko veiksmo – visos turnyro kovos, išskyrus priešpaskutinę, baigėsi pergalėmis anksčiau laiko. Vis dėlto daug dėmesio sulaukė ir neramumai tribūnose.
Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip į konfliktą įsikišęs policijos pareigūnas pakelia vyrą ir tėškia jį į grindis. Po smūgio minioje buvęs asmuo atrodė praradęs sąmonę.
Police officer slam KO’d a fan fighting in the crowd at UFC Edmonton tonight https://t.co/hN8Mzqf7CM— Happy Punch (@HappyPunch) October 18, 2026
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.