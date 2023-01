NBA čempionai apsilankė Baltuosiuose rūmuose

Ši tradicija buvo nutrūkusi, kai JAV prezidentu buvo Donaldas Trumpas. 2017 ir 2018 m. „Golden State Warriors“ į Baltuosius rūmus atvykti atsisakė.

„Esate visada laukiami Baltuosiuose Rūmuose“, – į NBA čempionus kreipėsi JAV prezidentas J. Bidenas.

Jis kartu juokavo, kad komandos treneriui Steve'ui Kerrui tuoj neužteks pirštų žiedams. Jam tai buvo net devintasis NBA čempiono žiedas kartu kaip treneriui, ir buvusiam krepšininkui.

Today, President Biden welcomed the Golden State Warriors to the White House to celebrate their 2022 NBA Championship. Congratulations, @warriors! pic.twitter.com/hNhQW22SvX