Mūšyje dėl aukso Klaudijai Tvaronavičiūtei pristigo vieno tikslaus smūgio

Trenerio Romualdo Montvido auklėtinė šiame turnyre pagal reitingą buvo trečia iš 28 dalyvių, bet iš pajėgiausiųjų kovotojų ketverto vienintelė nukeliavo iki finalo. Lietuvė pusfinalyje 2:0 eliminavo Libano atstovę Laetitiją Aoun, kurios reitingas buvo antras. Kinijos rinktinės narė ketvirtfinalyje 2:0 sutriuškino pirmąją pagal reitingą turnyro kovotoją belgę Rasheleh Asemani, o ketvirtfinalyje 2:0 nepaliko vilčių ketvirtąjį reitingą turėjusiai Prancūzijos žvaigždei Kanelyjai Carabin.

Finalas vyko itin atsargiai – dvi ryškiausias tyrnyro žvaigždes eliminavusi J.Yang akivaizdžiai privengė puikią sportinę formą demonstravusios lietuvės. Be to, abi finalo dalyves jau slėgė ir nuovargis, nes joms tai buvo 4 kova per 4 valandas.

Iki šiol nė karto tarpusavyje nekovojusios sportininkės pirmajame raunde abi tykojo menkiausios klaidelės, bet jų nebuvo. Raundas baigėsi lygiosiomis 0:0, bet teisėjai pergalę skyrė Kinijos atstovei. Šis sprendimas vertė Klaudiją keisti taktiką – lietuvei teko rizikuoti, kad galėtų išlyginti rezultatą ir prasibrauti į lemiamą trečiąjį raundą.

Sporto centro „Atžalynas“ kovotoja per vieną ataką slystelėjo ir neišlaikė pusiausvyros, o ši klaidelė jai kainavo tašką. Raundo pabaigoje Klaudija turėjo iniciatyvą, nuolat atakavo, bet kinė pasinaudojo proga – smūgiavo kumščiu į liemenę ir pelnė tašką. Nerezultatyvioje dvikovoje tai buvo vienintelis tikslus smūgis.

K.Tvaronavičiūtė iki finalo užtikrintai tuo pačiu rezultatu 2:0 įveikė tris varžoves. Šešioliktfinalyje lietuvei kovoti nereikėjo, o aštuntfinalyje teko kautis su lenke Julia Sereda. Šią kova Lietuvos rinktinės lyderė laimėjo labiau nei užtikrintai: pirmąjį raundą laimėjo 17:8, o antrąjį – 8:5. Ne daugiau intrigos buvo ir ketvirtfinalyje, kuriame Klaudijai teko graikės Athinos Makrygianni barjeras. Šios akistatos pirmąjį raundą šiaulietė laimėjo 8:1, o antrąjį – 14:6. Graikijos sportininkė bandė rizikuoti, bet po galingų lietuvės smūgių ne kartą griuvo ant kilimo.

Pusfinalyje su libaniete L.Aoun iniciatyvą nuo pirmų akimirkų įgijo K.Tvaronavičiūtė. Puikią fizinę parengtį demonstravusios lietuvės pasiūlytas kovos tempas buvo pernelyg sunkus vienai turnyro favoričių. Klaudija sumaniai gynėsi ir tykojo varžovės klaidos. Pirmajame raunde jų buvo dvi: lietuvė laimėjo 2:0.

Lemiamo raundo pradžioje Klaudija gavo įspėjimą, tad libanietė išsiveržė į priekį 1:0. Bet netrukus lietuvės atakų škvalas pakeitė kovos eigą – 3:1, 8:1. Paskutinėmis sekundėmis L.Aoun pelnė du taškus, bet tai nieko nepakeitė – raundą 9:3 laimėjo lietuvė.

Iš vienos į kitą tarptautinę stovyklą jau pusmetį važinėjančiai K.Tvaronavičiūtei šis turnyras buvo paskutinė repeticija prieš Europos taekwondo čempionatą, kuris gegužės 9-12 d. vyks Belgrade (Serbija).

– Kokios nuotaikos po finalo? – paklausėme K.Tvaronavičiūtės.

– Nuotaika džiugi, šį turnyrą laikau sėkmingu. Tai buvo paskutinės kontrolinės varžybos prieš artėjantį Europos čempionatą Serbijoje, todėl smagu šį pasirengimo etapą užbaigti gera nata.

– Kiekviena kova turėjo būti nemenkas iššūkis, nes koveisi su varžovėmis, su kuriomis dar nebuvo tekę susidurti.

– Išties visos varžovės buvo man nematytos, todėl buvo sunku nuspėti, ko galima iš kiekvienos tikėtis. Manau, pavyko ganėtinai neblogai susitvarkyti su šiais iššūkiais. Gaila, kad finalo kovoje teko pripažinti priešininkės pranašumą.

– Ko trūko iki pergalės finale? Ar buvo galimybių nugalėti įspūdingai kovojusią Kinijos atstovę?

– Maniau, kad kovos eiga bus žymiai sudėtingesnė. Pakeliui į finalą kinė kovojo labai galingai, todėl pasirinkau gynybinę taktiką. Tai pasiteisino, nes abu raundai buvo lygūs. Manau, galimybių laimėti turėjau, bet šioje kovoje stokojau energijos.

– Ar tokią formą įgyti padėjo gausybė treniruočių stovyklų?

– Rezultatas parodė, kad einame teisingu keliu. Prieš tai dirbome kitaip, tad buvo abejonių, ar toks intensyvus stovyklų maratonas neišvargins. Vis dėlto ši taktika pasiteisino. Akivaizdu, kad stovyklų gausa, galimybė tobulėti su kitų mokyklų atstovais ir nuolatinis kryptingas darbas su fizinio rengimo treneriu Mantu Valčiukaičiu duoda rezultatą.

– Turnyras Taline ir jame pasiektas rezultatas tikriausiai nuteikia optimistiškai. Tikriausiai su gera nuotaika keliausite į Belgrade vyksiantį Europos čempionatą?

– Jaučiuosi išsekusi, bet nuotaika tikrai gera. Pasirinktas treniruočių ir varžybų grafikas pasiteisino, todėl ir jaučiuosi užtikrintai. Dabar svarbu tokią formą išlaikyti ir dar labiau ją pagerinti per likusias porą savaičių. Netrukus išvykstu į paskutinę treniruočių stovyklą Čekijoje, kur man sudaromos puikios sąlygos. O tada – į Belgradą.