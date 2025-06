Mullingsas pagerino rekordą ir aplenkė Alekną NCAA disko metimo finale: konkurentų dvikova ir naujovės sektoriuje

22-ejų metų lietuvis į paskutines NCAA varžybas Oregono „Hayward Field“ stadione atvyko turėdamas 10 tolimiausių metimų studentų istorijoje, tačiau galiausiai jis užėmė antrąją vietą, nusileidęs Oklahomos atstovui Ralfordui Mullingsui.

M. Aleknos geriausias metimas siekė 66,77 m, o R. Mullingsas diską nusviedė net 69,31 m. Jamaikietis pagerino ne tik karjeros, bet ir varžybų rekordą, kuris gyvavo nuo pat 1992 m. (67,06).

Alekna rips his last throw directly into the cage. 0/3 at NCAAs for the world record holder. The weirdest stat in the sport continues.