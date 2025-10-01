Mourinho padėkojo „Chelsea“ gerbėjams už šiltą priėmimą

„Noriu padėkoti „Chelsea“ sirgaliams už tai, kad jie dainavo mano vardą. Kai esu Londone, kiekvieną dieną gatvėje sutinku „Chelsea“ gerbėjus. Tikiuosi, kad po 20 metų galėsiu čia sugrįžti su savo anūkais.
Žmonės Jungtinėje Karalystėje turi tokią kultūrą. Jie nepamiršta žmonių, kurie jiems suteikė laimės. Tai nutiko, kai atvykau į čia susitikti su „Man Utd“. Laukiau to paties. Kai nuvyksti į „Old Trafford“, tai niekuo nesiskiria. Tokia jų kultūra. Žinoma, mano dėmesys buvo sutelktas į žaidimą, bet išgirdau skanduotes, todėl turėjau padėkoti vaikinams“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog rungtynių nugalėtoją tarp „Chelsea“ ir „Benfica“ komandų nulėmė susitikimo pradžioje Richardo Rioso pelnytas įvartis į savus vartus.
