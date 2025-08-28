Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

„Mototoja Race Alytus“: kovos dėl sekundžių dalių ir kortas sumaišęs lietus

2025-08-28 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 12:06

Alytuje surengtas penktasis Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas „Mototoja Race Alytus“. Išvakarėse naktinėje treniruotėje savo techniką ir padangų sukibimą su asfaltu išbandę dalyviai kitą dieną jau stojo prie starto kovoti dėl sekundžių ir jų dalių. Varžybos buvo išties dramatiškos, o papildomos intrigos įnešė prapliupęs lietus. Šias varžybas čia surengė VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“.

„Mototoja Race Alytus“ | Organizatorių nuotr.

Alytuje surengtas penktasis Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas „Mototoja Race Alytus“. Išvakarėse naktinėje treniruotėje savo techniką ir padangų sukibimą su asfaltu išbandę dalyviai kitą dieną jau stojo prie starto kovoti dėl sekundžių ir jų dalių. Varžybos buvo išties dramatiškos, o papildomos intrigos įnešė prapliupęs lietus. Šias varžybas čia surengė VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per dieną visų klasių dalyviams reikėjo įveikti keturis važiavimus trasoje, suformuotoje iš trijų Alytaus miesto centro gatvių. Dalyvių čia laukė ne tik manevrai aikštelėse, bet ir klastinga gatvės dalies konfigūracija. Kai kuriems sportininkams, pervertinusiems savo sugebėjimus ar tinkamai neįvertinusiems dangos teko išbandyti ir bortų tvirtumą. Galiausiai dienos pabaigoje buvo apdovanoti nugalėtojai ir prizininkai.

REKLAMA
REKLAMA

SGC-1 klasėje greičiausias buvo Gytis Strungys. Jis keturis važiavimus įveikė per 5 min. 4 sek. Lyderis daugiau nei šešiomis sekundėmis pranoko antrą laiką užfiksavusį Artūrą Kazakauską. Nuo pastarojo vos 1,3 sek. per visą dieną atsiliko Tomas Balevičius.

REKLAMA

SGC-2 kategorijoje niekas nepranoko ypatingai gerą formą šiuo metu demonstruojančio Algirdo Griciaus su „Honda Civic“. Jis iškovojo pirmąją vietą, artimiausią oponentą Tadą Malinauską aplenkdamas maždaug 6 sek. Nuo pastarojo vos 0,04 sek. atsiliko ir trečioje vietoje pasirodymą baigė Vytenis Butkevičius.

SGC-3 įskaitoje pirmą ir antrą vietas pasidaliję sportininkai tilpo į vieną sekundę. Nugalėtoju čia tapo Julius Povilauskas, už savęs palikęs Gytį Tepcovą. Trečio laiko autoriumi tapo Darius Kliaudaitis.

REKLAMA
REKLAMA

SGC-4 klasėje triumfavo Laurynas Gončauskas. Jis per visą dieną įgijo net 7 sek. pranašumą prieš Mindaugą Rickevičių. Dar pusantros sekundės nuo pastarojo atsiliko Darius Koniuchovas.

Laurynas Gončauskas triumfavo ir OC įskaitoje, kurioje varžosi visų klasių dalyviai, nepriklausomai nuo vairuojamos technikos. Lyderis čia taip pat 7 sek. pranoko antroje vietoje finišavusį Daumantą Vitkevičių. Dar vieną taurę iškovojo Algirdas Gricius, pasirodymą baigęs trečioje vietoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beje, SGC-4 ir OC klasių laimėtojas Laurynas Gončauskas tapo absoliučiai greičiausiu varžybų dalyviu ir iškovojo Alytaus mero taurę.

Komandinėje įskaitoje triumfavo „Automotive.lt“ rinktinė, sukaupusi 52 taškus. Su 36 taškais antroje vietoje įsitvirtino „VIKO Racing“, o keturiais taškais mažiau iškovojo ir treti finišavo „Ovoko x Flameris Racing“ atstovai.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų