„Mototoja Race Alytus“: kovos dėl sekundžių dalių ir kortas sumaišęs lietus

Per dieną visų klasių dalyviams reikėjo įveikti keturis važiavimus trasoje, suformuotoje iš trijų Alytaus miesto centro gatvių. Dalyvių čia laukė ne tik manevrai aikštelėse, bet ir klastinga gatvės dalies konfigūracija. Kai kuriems sportininkams, pervertinusiems savo sugebėjimus ar tinkamai neįvertinusiems dangos teko išbandyti ir bortų tvirtumą. Galiausiai dienos pabaigoje buvo apdovanoti nugalėtojai ir prizininkai.
SGC-1 klasėje greičiausias buvo Gytis Strungys. Jis keturis važiavimus įveikė per 5 min. 4 sek. Lyderis daugiau nei šešiomis sekundėmis pranoko antrą laiką užfiksavusį Artūrą Kazakauską. Nuo pastarojo vos 1,3 sek. per visą dieną atsiliko Tomas Balevičius.
SGC-2 kategorijoje niekas nepranoko ypatingai gerą formą šiuo metu demonstruojančio Algirdo Griciaus su „Honda Civic“. Jis iškovojo pirmąją vietą, artimiausią oponentą Tadą Malinauską aplenkdamas maždaug 6 sek. Nuo pastarojo vos 0,04 sek. atsiliko ir trečioje vietoje pasirodymą baigė Vytenis Butkevičius.
SGC-3 įskaitoje pirmą ir antrą vietas pasidaliję sportininkai tilpo į vieną sekundę. Nugalėtoju čia tapo Julius Povilauskas, už savęs palikęs Gytį Tepcovą. Trečio laiko autoriumi tapo Darius Kliaudaitis.
SGC-4 klasėje triumfavo Laurynas Gončauskas. Jis per visą dieną įgijo net 7 sek. pranašumą prieš Mindaugą Rickevičių. Dar pusantros sekundės nuo pastarojo atsiliko Darius Koniuchovas.
Laurynas Gončauskas triumfavo ir OC įskaitoje, kurioje varžosi visų klasių dalyviai, nepriklausomai nuo vairuojamos technikos. Lyderis čia taip pat 7 sek. pranoko antroje vietoje finišavusį Daumantą Vitkevičių. Dar vieną taurę iškovojo Algirdas Gricius, pasirodymą baigęs trečioje vietoje.
Beje, SGC-4 ir OC klasių laimėtojas Laurynas Gončauskas tapo absoliučiai greičiausiu varžybų dalyviu ir iškovojo Alytaus mero taurę.
Komandinėje įskaitoje triumfavo „Automotive.lt“ rinktinė, sukaupusi 52 taškus. Su 36 taškais antroje vietoje įsitvirtino „VIKO Racing“, o keturiais taškais mažiau iškovojo ir treti finišavo „Ovoko x Flameris Racing“ atstovai.
