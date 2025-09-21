Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Monako klubas triumfavo Prancūzijos lygos Supertaurės varžybose

2025-09-21 20:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 20:12

Prancūzijos lygos Supertaurės finale Monako „AS Monaco“ ekipa 104:79 (30:16, 17:16, 31:23, 26:24) sutriuškino Le Mano „Sarthe Basket“ krepšininkus.

N.Mirotičius atstovauja Monako komandai

0

Donatas Motiejūnas rungtynėms registruotas nebuvo.

Nugalėtojams Mike’as Jamesas įmetė 18 taškų (6 atk. kam.), Elie Okobo surinko 16 (3/6 trit.), Alpha Diallo – 14 (7 rez. per.), Danielis Theisas – 12, Nikola Mirotičius – 11.

Pralaimėjusiems Shannonas Boguesas pelnė 24 taškus (6 atk. kam.), Davidas DiLeo surinko 13, Jonathanas Jeanne’as – 11.

