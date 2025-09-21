Monako klubas triumfavo Prancūzijos lygos Supertaurės varžybose

Donatas Motiejūnas rungtynėms registruotas nebuvo.
Nugalėtojams Mike’as Jamesas įmetė 18 taškų (6 atk. kam.), Elie Okobo surinko 16 (3/6 trit.), Alpha Diallo – 14 (7 rez. per.), Danielis Theisas – 12, Nikola Mirotičius – 11.
Pralaimėjusiems Shannonas Boguesas pelnė 24 taškus (6 atk. kam.), Davidas DiLeo surinko 13, Jonathanas Jeanne’as – 11.
