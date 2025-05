Modestas Bukauskas prieš Ioną Cutelabą UFC 315: Lietuvio prognozė – įspūdinga kova dėl vietos reitinguose

I.Cutelaba į šią kovą ateina po netikėtos pergalės „UFC Fight Night 252“ pirmajame raunde prieš Ibo Aslaną. Jis privertė priešininką pasiduoti, taip iškovodamas antrąją pergalę iš eilės po rugsėjį pasiektos pergalės skirtingų teisėjų sprendimu prieš Ivaną Erslaną.

Iš Moldovos kilęs, tačiau Las Vegase gyvenantis I.Cutelaba turi vos vieną UFC kovos vakaro premiją per beveik 20 pasirodymų narve. Tačiau per pastaruosius keturis susitikimus jis iškovojo tris pergales, o tai yra didžiulis pagerėjimas po laikotarpio, kai per penkerias kovas jis buvo patyręs keturis pralaimėjimus, įskaitant nesėkmę prieš Philippe’ą Linsą.

M.Bukauskas – dukart „Cage Warriors“ čempionas – dabar išgyvena antrą UFC etapą. 2023 m. jis sugrįžo į UFC ir per penkias pastarąsias kovas iškovojo keturias pergales. „UFC Fight Night 252“ turnyre, likus vos kelioms valandoms iki I.Cutelabos pergalės, M.Bukauskas atidarė vakaro programą pirmojo raundo techniniu nokautu nugalėdamas Raffaelį Cerqueirą.

M. Bukauskas neabejoja – kova su I. Cutelaba „UFC 315“ turnyre bus laukinė ir sprogstanti. Abu kovootjai į narvą stos praėjus mažiau nei trims mėnesiams po paskutinių pasirodymų.

„Tai tiesiog turėjo įvykti, – portalui BJPENN.com sakė M. Bukauskas. – Atsimenu, žiūrėjau kovą tarp Aslano ir Cutelabos. Pagalvojau, jei laimėsiu, jie man duos šios kovos nugalėtoją – ir būtent tai ir pasakiau. Tai turi prasmę. Jei nori kilti reitinguose, turi kovoti su tais, kurie laimi ir nokautuoja varžovus. Pažiūrėkime, kuris iš mūsų žengs link TOP-15.“

Artėjant kovai „UFC 315“ turnyre, M. Bukauskas žino, kad I. Cutelaba yra agresyvus, „viskas arba nieko“ stiliaus kovotojas, todėl dvikova žada būti itin intriguojanti.

Pasak M. Bukausko, jų laukia smagi akistata stovėsenoje – tokia, kuri gali ne tik pelnyti papildomą premiją, bet ir tapti pagrindine renginio kalbų tema.

„Tikrai manau, kad tai bus pramoginė kova, – sakė M. Bukauskas. – Galiausiai jis sugeba visko po truputį. Jis pradės nuožmiai, puls nuo pirmų sekundžių, bet ir aš elgsiuosi lygiai taip pat. Būtent tai ir padarys šią kovą sprogstančia ir įtraukiančia... Mes turime išeiti iš narvo su premija. Jei mus du įkiši į narvo centrą – tai garantija, kad gausime vieną iš įspūdingiausių kovų. Manau, kad galime pavogti visą šou.“

Nors M. Bukauskas puikiai supranta, kad I. Cutelaba gali labai greitai baigti kovą, jis pasitiki savo sugebėjimais. Lietuvis įsitikinęs, kad gebės pataikyti geresnius smūgius ir galiausiai nokautuos varžovą, taip pasiųsdamas aiškią žinutę visai pussunkio svorio kategorijai.

„Jis pradės labai greitai ir agresyviai, kaip tai daro visada. Nors jis tapo šiek tiek kantresnis, aš matau save išeinantį nugalėtoju. Matau save baigiantį kovą anksčiau laiko, pakeliančiu ranką į viršų ir judantį link TOP-15“, – sakė M. Bukauskas.

Jeigu M. Bukauskas „UFC 315“ turnyre pakels ranką kaip nugalėtojas, kitas žingsnis – kova su reitinguotu varžovu.

„Tai kova, kuri turi man atverti kelią į reitingus. Ten aš noriu patekti – TOP-15, TOP-10, link diržo. Pergalė garantuotų kovą su reitinguotu varžovu“, – pareiškė M. Bukauskas.