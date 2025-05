„Kalbėjome apie tai su UFC. Aš dar gerokai anksčiau reikalavau jų pristatyti mane kaip kovotoją, kuris treniruojasi Rusijoje. Ten gyvenu jau keletą metų.

Kodėl keletą turnyrų iš eilės šalia mano vardo nebuvo jokios vėliavos? Aš didžiąją gyvenimo dalį praleidau Donecke. Vis dar yra daug nesutarimų dėl to, kam šis miestas priklauso. Visgi, manau, kad dabar yra tinkamas laikas pradėti kautis po Rusijos vėliava. Man bus garbė tai padaryti“, – aiškino N. Krylovas.

Ukrainos portalai, tokie kaip „champion.com.ua“, pavadino N. Krylovą „šalies išdaviku“. Jis gimė Luhansko srityje ir ilgai atstovavo Ukrainai, bet, anot žiniasklaidos, vis tiek save laikė rusu. Teigiama, kad abu jo tėvai yra etniniai rusai.

Ukrainos sporto sirgaliai N. Krylovą po pastarojo sprendimo paprasčiausiai „pasiuntė“.

He used to represent Ukraine if you remember I still won’t forget