UFC on ESPN 67: Sandhagenas įveikė Figueiredą po traumos, Nickalas pralaimėjo nokautu Ridderiui

Abi pagrindinės lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) žvaigždės įžengė į narvą žinodamos, kad pralaimėjimas praktiškai uždarytų duris į titulinės kovos galimybę, o čempionas Merabas Dvališvili tuo metu akylai stebėjo įvykius iš namų.

Sirgaliai tikėjosi smūgiais paremtos kovos tarp dviejų žinomų kovotojų, tačiau jau pirmajame raunde D. Figueiredo netikėtai bandė atlikti kojos laužimą, o tuo pasinaudojęs C. Sandhagenas iš viršaus smūgiavo be perstojo.

Antrajame raunde vyko panaši kova – abu ieškojo būdų priversti varžovą pasiduoti, atliekant skausmingą veiksmą kojai. Amerikietis sugebėjo neutralizuoti brazilo bandymus ir traumuoti kelį, po ko pasipylė smūgiai iš viršaus bei buvo pasiekta pergalė techniniu nokautu.

Keistoka pabaiga priartino C. Sandhageną prie titulinės kovos, nors komentatorių raginimai jam kitą kartą jau kovoti dėl diržo kol kas skamba per anksti.

Oficialiai kova buvo sustabdyta dėl kelio traumos pasidavimo būdu, o ne dėl techninio nokauto po smūgių.

„Jeigu nemoki žaisti 50/50 pozicijoje, tavo kelias išlenda iš vietos, – apie pergalę sakė C. Sandhagenas, visos karjeros metu treniruodamasis pas garsų imtynių čempioną Ryaną Hallą. – Tai nutiko T. J. Dillashaw, tai nutiko ir Figgy. Jeigu nemoki žaisti toje pozicijoje – pralaimi, o aš ten geresnis. Aš jį pastačiau į tą poziciją, atsisėdau – ir kelias traškėjo. Taip jau būna.“

Tai buvo būtent tokia pergalė, kokios C. Sandhagenas troško ir kurios jam reikėjo po nesėkmės prieš Umarą Nurmagomedovą praėjusiame pasirodyme.

„Nieks taip neuždega kaip pralaimėjimas, – sakė C. Sandhagenas. – Turiu labai gerą komandą už nugaros. Vieną dieną būsiu čempionas. Tiesiog reikia dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. Tai man buvo labai svarbi pergalė. Esu už ją dėkingas.“

Po šios pergalės C. Sandhagenas mano, kad yra puikioje pozicijoje gauti kitą šansą kautis dėl titulo – ypač dabar, kai čempionas M. Dvališvili „UFC 316“ turnyre birželį gins diržą atsakomojoje kovoje prieš Seaną O’Malley.

„Seanai O’Malley, Merabai – noriu kautis su nugalėtoju, – sakė C. Sandhagenas. – Jeigu reikės, būsiu atsarginis. Svajoju būti pasaulio čempionu jau daugiau nei pusę savo gyvenimo. UFC, prašau, duokite man šansą parodyti pasauliui, koks iš tiesų esu geras. Prašau.“

Nors ne visos vakaro kovos baigėsi nokautais ar pasidavimu, žiūrovams netrūko įspūdingų finišų. Didžiausias vakaro siurprizas įvyko vienoje iš pagrindinės vakaro dalies kovų – Bo Nickalas (7-1 MMA, 4-1 UFC) pirmą kartą karjeroje buvo nokautuotas Reinerio De Ridderio (20-2 MMA, 3-0 UFC).

RDR GETS THE FINISH OVER BO NICKAL



WHAT AN UPSET#UFCDesMoines pic.twitter.com/36jVNcHbZO