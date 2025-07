Modestas Bukauskas į UFC narvą sugrįš rugsėjį: laukia kova prieš gerai žinomą ir patyrusį pussunkio organizacijos kovotoją

P. Craigas UFC debiutavo dar 2016 metais, tačiau iš paskutinių septynių kovų laimėjo tik vieną ir išgyvena sunkiausią savo karjeros etapą. Visgi jis savo sąskaitoje turi įspūdingų laimėjimų, tarp kurių ir 2018 metais pasiekta pergalė prieš dabartinį pussunkio svorio kategorijos čempioną Magomedą Ankalajevą.

Mažiau nei prieš mėnesį P. Craigo kova su Rodolfo Bellato baigėsi be nugalėtojo – P. Craigas atliko neleistiną spyrį į galvą iš apačios, o R. Bellato nebegalėjo tęsti kovos, nors vėliau jis sulaukė plačios kritikos dėl neva suvaidintų spyrio pasekmių.

Rodolfo Bellato (-325) vs Paul Craig (+290) ends in a No Contest due to an accidental foul that "knocked out" Bellato 🧐pic.twitter.com/HcJYFKKLsn