Rokas Jokubaitis laukia NBA pasiūlymo – jei nesulauks, karjerą tęs Eurolygoje

Žurnalistas Matteo Andreani praneša, kad lietuvio prioritetas šiuo metu persikėlimas į NBA lygą.

Visgi, jei krepšininkas per kelias artimiausias dienas nesulauks pasiūlymo iš stipriausios pasaulio lygos, tuomet liks žaisti Eurolygoje.

Anksčiau buvo skelbta, kad atakų organizatoriumi itin aktyviai domisi Miuncheno „Bayern“ klubas, kur R. Jokubaitis greičiausiai ir persikels.

24 metų 193 cm ūgio įžaidėjas praėjusį sezoną Eurolygoje per vidutiniškai 24 minutes pasiekė 12,6 taško, 3,2 atkovoto, 1 perimto kamuolio ir 4,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Priminsime, kad teisės į lietuvį NBA lygoje priklauso Niujorko „Knicks“ komandai.

Rokas Jokubaitis.

