Miunchene – antroji Kauno „Žalgirio“ jaunimo pergalė

Dvikovos pradžioje žalgiriečiai pasižymėjo komandiškumu, kadangi dvitaškius pataikė Justas Stonkus, Kristupas Kepežinskas, Vytautas Žygas, Mantas Juzėnas ir Mantas Kočanas – 10:12. M.Kočanas sumetė du baudų metimus, du taškus pridėjo Augustas Navickas, baudų metimus realizavo J. Stonkus, Dovydas Buika, Kevinas Šacas ir Aleksas Bieliauskas, o M.K očanas pridėjo dar vieną dviejų taškų vertės metimą – 22:21.

A. Bieliauskas pridėjo du taškus, A.Navickas įmetė baudos metimą, penkiais taškais pasižymėjo V. Žygas, o M. Kočanas realizavo baudų metimus – 32:28. J. Stonkus taikliai metė iš toli, M. Juzėnas ir A. Bieliauskas įmetė iš po krepšio, o penkis taškus įsirašė D. Buika – 44:39.

Iš toli taikliai metė V. Žygas, D. Buika ir J. Stonkus pridėjo po du taškus, bet rezultatas jau buvo lygus – 51:51. D.B uika pataikė dar vieną dvitaškį, o A.Bieliauskas surinko tris taškus – 56:54.

Second Zalgiris U18 team win in the EuroLeague #AdidasNGT tournament! 💪 pic.twitter.com/pVXZqLPRNv