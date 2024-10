Mindaugas Brazys – apie rungtynių metu naudojamą kompiuterį ir laukiantį „Neptūno“ iššūkį

Vilniaus „Rytas“ stos į kovą su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“, o Vilniaus „Wolves Twinsbet“ vyks į uostamiestį, kur jų lauks Klaipėdos „Neptūno“ iššūkis. Abu šiuos mačus – atitinkamai nuo 16.30 ir 19.00 val. tiesiogiai transliuos Go3.

Rungtynės Klaipėdoje bus ypatingos „vilkų“ trenerių štabo nariui Mindaugui Braziui. Dar visai neseniai prie „Neptūno“ vairo stovėjęs specialistas šįsyk pavaduos vilniečių vyr. trenerį Alessandro Magro, kuris dėl šeimyninių aplinkybių trumpam išvyko į Italiją.

Dar prieš pasirodant šiai žiniai, bendraudamas su portalu LKL.lt, M. Brazys teigė, kad jo ekipos laukia nelengvas vakaras prieš solidžiai žaidžiantį jo buvusį klubą.

„Komanda turi potencialo, gynėjai yra tas variklis, kuris veža komandą, Watermano žaidimas „ketvirtoje“ pozicijoje irgi yra labai svarbus, – lyderiaujantį legionierių trio išskyrė treneris. – Jie turi ir didelius žmones, kurie saugo baudos aikštelę. Treneris turi braižą, pagal jį susikomplektavo. Matome, kad rankos atrištos, psichologiškai žaidėjai jaučiasi užtikrintai, atakuoja iš pirmų pasitaikiusių progų. Bus sunkios rungtynės, žinau, kad Klaipėdoje susirinks daug žmonių ir ten bus didžiulis ažiotažas. Laukia sunki kova.“

Į šeštadienio mačą sostinės klubo krepšininkai žengia Europos taurėje patyrę jau trečią pralaimėjimą, šįkart prieš Ulmo „Ratiopharm“ ekipą (76:94). Po slogaus vakaro Vilniuje A. Magro rūbinėje skėlė emocingą kalbą, kuri, pasak M. Brazio, buvo reikalinga.

„Trenerio darbas tą daryti. Visą laiką turi jausti tą momentą, kada turi nuleisti toną, kada pakelti. Faktas, kad pakeltas tonas buvo laiku ir jo reikėjo. Treniruotėse tonas jau buvo pasikeitęs ir žaidėjų reakcija pasikeitusi. Galutinį rezultatą pamatysime Klaipėdoje“, – tvirtino laikinai komandai vadovausiantis asistentas.

Rungtynių dieną portale LKL.lt – išsamus pokalbis su M. Braziu, kuris ne tik išskyrė esmines komandą kamuojančias bėdas, bet ir papasakojo apie tai, kaip italo vadovaujamame trenerių štabe organizuojamas darbas ir kokią naujovę savo darbe šiemet taiko jis pats.

– Mindaugai, ar tai, ką matote krepšinio arenose Lietuvoje ir Europoje, vis dar atrodo kaip sezono pradžia, ar jau jaučiate, kad visos komandos yra pagavusios pagreitį?

– Mums kažkiek daugiau pradžia, nes trūksta susižaidimo. Naujas treneris, komanda irgi bando naujai susilipdyti. Šiame etape, kuriame esame, tai dar sezono pradžia vien tik dėl mūsų pačių žaidimo. Pojūtis kol kas toks.

– O kaip pavyksta klijuotis komandai už aikštelės ribų, ar asmenybės lipdosi?

– Kažkiek gal supratimo vienas kitu yra atsiradę daugiau, bet iki pilnos laimės dar trūksta ir visa tai atsispindi rezultatuose. Net nėra kalbų. Kaip ir visur būna, kur ateina naujas treneris. Mes, asistentai, irgi nauji, pirmus metus dirbantys su juo. Dar bandome išsiryškinti, išsigryninti visus niuansus iki smulkmenų.

– Jūsų komandai ši savaitė prasidėjo nesėkmingai – pralaimėjimu Ulmo ekipai, sužaidus prastą ketvirtą kėlinį (10:26). Kur slypi pagrindinės bėdos?

– Trūksta bendro susižaidimo, bet taip jau gaunasi, kad nesame pilnos sudėties. Planavome, kad gal kažkiek Kulboka prisijungs, bet vėl atsitiko taip, kad netekome jo. Trūko momento, kuomet Tre‘shawnas nesportavo su mumis pradžioje sezono. Pradžioje buvo neblogai, o po to grįžo ir reikėjo laiko, kad į formą įeitų. Jogėlos tokia situacija su liga prieš pat rungtynes irgi mus išmušė iš vėžių. Tayloro nebuvimas su „Hapoel“. Kiekvienose rungtynėse kažkas tokio įvyksta. Visose rungtynėse galėjome žaisti, didelę dalį laiko buvome rungtynėse ir gale kažko pritrūkdavo. Taip atsitiko ir paskutinėse rungtynėse. Blogiausia, kad tiek sugriuvome, kad buvome sutriuškinti.

– Kol kas turbūt akivaizdžios bėdos gynyboje. Kas nesiklosto savoje aikštės pusėje? Galbūt šiai komandai gintis sunkiau, žvelgiant į atskirus žaidėjus?

– Manau, kad yra visko po truputį. Gali sakyti, kad gynyba neveikia, bet jeigu stebite mūsų rungtynes, mes turėdavome labai prastą gynybinę pirmą rungtynių dalį ir po pertraukos išeidavome su solidžia gynyba. Pirmoje pusėje praleidžiame apie 50 taškų, antroje virš 30. Skirtumas didžiulis. Jei visiškai niekas neveiktų, visas rungtynes būtų tas pats. Galbūt trūksta pastovumo, išeiname ne su pačiu teisingiausiu nusiteikimu ir tik kai matome, kad subinė dega, pradedame gintis taip, kaip turėtume. Šito gal labiausiai trūksta. Gintis tikrai yra kam, tik laiko klausimas, kada sudėliosime tai.

– Ar pralaimėjimai Europos taurėje kol kas nėra pradėję veikti komandos moralės?

– Natūralu, kai pergalės, yra emocinis pakilimas, nuotaika komandos viduje yra geresnė. Pralaimint visi yra nuliūdę. Iš kitos pusės, yra, iš ko mokytis, reikia iš blogų epizodų daryti išvadas ir eiti toliau. Rankų nenuleidžiame, analizuojame, žiūrime, dirbame treniruotėse, kur matome kažkokias žaidėjų reakcijas. Ilgas procesas, reikia tvarkytis ir susitvarkysime.

– Po šios savaitės mačo treneris rūbinėje kalbėjo emocingai. Kiek šiuo atveju jaučiate, kad jam pavyksta prisibelsti į žaidėjų širdis?

– Trenerio darbas tą daryti. Visą laiką turi jausti tą momentą, kada turi nuleisti toną, kada pakelti. Faktas, kad pakeltas tonas buvo laiku ir jo reikėjo. Treniruotėse tonas jau buvo pasikeitęs ir žaidėjų reakcija pasikeitusi. Galutinį rezultatą pamatysime Klaipėdoje.

– Akivaizdu, kad naujai atvykusiam treneriui nelengva ir lietuviškame kontekste. Kiek atsakomybės prieš vietines kovas tenka jums, asistentams?

– Nemažai atsakomybės. Mes, lietuviai, Lietuvos krepšinį, trenerius, žaidėjus pažįstame ir stengiamės nupaišyti tą paveikslą, ko galima tikėtis. Galbūt ir to, ko nesimato per video, jei tas analizuojamas treneris kažką yra daręs anksčiau arba turi braižą, žaidėjai vietiniai taip pat turi savo savybių ir braižą. Stengiamės maksimaliai tą nupiešti. Finale išvadas ir rungtynių planą priimame kartu, treneris, aišku, yra tas, kuris nusprendžia viską.

– Kaip organizuojamas darbas „Wolves Twinsbet“ trenerių štabe? Kiek treneris Magro yra atviras asistentų idėjoms?

– Esame visi įtraukti į procesą, turime daug laisvės reikštis, kalbėti, dirbti su žaidėjais. Turime atsakomybes, bet tie rėmai, kuriuose dirbame, yra ganėtinai platūs. Galime nemažai ir patys imtis iniciatyvos per treniruotes, jis tą mums leidžia. Gal mums tai savotiškai naujovė, irgi reikia prie to prisitaikyti. Reikia jausti tas ribas, kiek tu gali, kiek ne, yra visi šie momentai. Kitokia praktika, bet man, kaip treneriui, su kuo daugiau trenerių padirbus, požiūris, akiratis padidėja ir ateičiai tai bus geras sezonas.

– Jus šiemet žiūrovai gali pastebėti rungtynių metu besinaudojantį kompiuteriu. Galbūt papasakotumėte, kaip priėjote prie tokio darbo modelio ir ką jūsų ekrane būtų galima išvysti rungtynių metu?

– Kažkada anksčiau esu bandęs tą daryti, bet buvau daugiau šone komandos, tad efektas nebuvo didžiulis. Esmė ta, kad tą darydamas ant suolo gali išgauti daugiau naudos. Jei atsimenate, pasibandžiau vienoje studijoje per kovidą, kuomet buvau be darbo. Visą šitą darbą aš pats darydavausi, gal kitiems atrodydavo, kad kažkas už mane tai daro, bet iš esmės, ką televizja darydavo, tai pateikdavo mano kompiuterio ekraną televizoriaus ekrane. Visą tą išsikarpymą, analizę aš pats darydavau su specialia programa. Išsikirpdavau, susidėliodavau pagal problemas, pagal situacijas, pagal krepšinio terminologiją, ką mes suprantame. Stengdavausi pateikti žiūrovams per pertrauką. Kažką panašaus bandau daryti ir čia, komandoje, su žaidėjais.

Tai naujovė, dar trūksta patirties. Nenoriu šnekėti, kad čia kažkas super, kažkas naujo, bet aš labai norėjau daryti šį žingsnį į priekį, kad nestovėčiau vietoje. Tai kažkas, kas galėtų skautingą perkelti į kitą etapą. Būna, kad žaidėjas sėdasi ant suolo ir tu gali jį pasikvietęs kažką iškart parodyti, po to ir per pertrauką parodai. Galbūt reiktų papildomų rankų šiam dalykui, bet aš manau, kad tai yra krepšinio ateitis ir galėtų duoti apčiuopiamos naudos.

– Galbūt po vasarą turėtos stažuotės NBA į Lietuvą atsivežėte dar kitokių darbo metodų?

– Vasaros lygoje taip arti komandos nebuvau. Gali būti, kad jie tą patį daro, bet greičiausiai jie tai daro ne ant suolo, o žmonės, kurie sėdi už jo. Nuėjęs į rūbinę turbūt gali prisiliesti prie filmuotos medžiagos. Girdėjau, kad tai ir Japonijoje vyksta, bet mano galvoje ši idėja gimusi apie 2010-2011 metus, kuomet „Žalgiryje“ buvau tik skautas. Eurolyga organizuodavo seminarus ir jie turėjo vieną programą, kuri galėjo gyvuoju laiku imti video medžiagą ir tu galėjai ją karpyti.

Tuo pačiu toje programoje buvo įrankiai, reikalingi krepšiniui – aprašyti, prafiltruoti, kaip tau patogu. Tą idėją turėjau jau seniai, bet mėginu ją pritaikyti tik pirmus metus. Nenoriu labai plėstis, nes tai daugiau eksperimentinis dalykas. Matosi, kad gali būti geras dalykas, bet reikia ir pačiam atsirinkti, ką žiūrėti. Jaučiu, kad reiktų dar vieno žmogaus. Panašiai, kaip ir sekretoriate su statistika dirbantys žmonės – vienas suvedinėja, kitas žiūri ir diktuoja. Kartais žiūrėdamas į ekraną praleidi kažką, kas vyksta aikštelėje. Tai ateities dalykas, kuris man labai įdomus ir gali turėti apčiuopiamos naudos.

– Matas Jogėla ir Vaidas Kariniauskas nežaidė paskutiniajame mače. Kokia jų sveikatos situacija artimiausiai ateičiai?

– Rimtesnių bėdų, manau, nebus, artimiausiu metu turėtume juos pamatyti.

– Nepavydėtina Arnoldo Kulbokos situacija – jis nežaidė jau ilgiau nei metus ir iškrito iš rikiuotės dar kuriam laikui. Kiek jo gebėjimai galėtų tapti svarbiu postūmiu komandai?

– Faktas, kad pasirašėme sutartį su žaidėju, turėdami omenyje, kad kažkiek rizikuojame dėl sveikatos būklės, bet visi žinome jo talentą. Tai žaidėjas, buvęs ant NBA slenksčio. Jis turi elitinę metimo savybę, gali pataikyti iš sunkių situacijų, iš labai toli. Jis mūsų puolimą tikrai padarytų efektyvesnį. Aišku, dėl gynybos kiti klausimai, bet tai aukšto lygio žaidėjas. Tikimės, kad sugrįš po traumų, įgaus formą ir antroje sezono dalyje turėsime tikrai didelę paspirtį šioje pozicijoje.

– Artimiausias jūsų iššūkis – išvyka į Klaipėdą. „Neptūnas“ kol kas yra viena iš dviejų dar nepralaimėjusių komandų. Kokias tendencijas, leidžiančias būti lentelės viršuje, įžvelgiate klaipėdiečių žaidime?

– Jie pasiėmė tikrai svarbius taškus, patys suprantame, kad Vilniuje laimėti nėra lengva. Aišku, pirmas mačas „Rytui“ buvo nervingas, „Neptūnas“ pasinaudojo ta situacija, pasiėmė tą tašką. Su Jonava buvo sunkios rungtynės, bet išsikapstė, o su Utena – solidžios rungtynės išvykoje, kur nėra lengva žaisti. Komanda turi potencialo, gynėjai yra tas variklis, kuris veža komandą, Watermano žaidimas „ketvirtoje“ pozicijoje irgi yra labai svarbus. Jie turi ir didelius žmones, kurie saugo baudos aikštelę. Treneris turi braižą, pagal jį susikomplektavo. Matome, kad rankos atrištos, psichologiškai žaidėjai jaučiasi užtikrintai, atakuoja iš pirmų pasitaikiusių progų. Bus sunkios rungtynės, žinau, kad Klaipėdoje susirinks daug žmonių ir ten bus didžiulis ažiotažas. Laukia sunki kova.

– Jūs puikiai žinote varžovų organizaciją, kurioje neseniai pusantrų metų pats dirbote vyr. treneriu. Šiemet komandoje didžioji dalis žaidėjų, net ir legionierių, jau yra žaidę Lietuvoje. Kiek visa tai lengvina jūsų užduotį ruoštis šioms rungtynėms?

– Suprasti, kur yra idėjos, ką žaidžia, nėra labai sudėtinga. Vis dėlto atsimuši į individualų talentą ir reikia pripažinti, kad gynėjai yra aukšto talento žaidėjai, galintys ir be derinių susikurti sau situacijas ir atakuoti. Skautingas yra viena, bet individuali asmeninė gynyba bus irgi svarbi. Gali žinoti, ką priešininkas žaidžia, bet tai nebūtinai tau padės. Viskas priklauso nuo nusiteikimo, požiūrio, energijos, daug įvairių dalykų.

– Įdomi turėtų būti gynėjų dvikova: Anthony Cowanas ir Andrew Andrewsas prieš Nate‘ą Johnsoną ir Desure‘ą Buie. Ar būtent čia lauks esminės mikrodvikovos, ar jūsų žvilgsnis kryptų kitur?

– Į detales nenoriu lįsti, bet ir ten dirba protingi žmonės, ir pas mus yra kam suprasti krepšinį. Abi komandos supranta ir savo, ir priešininkų silpnąsias puses. Vyks atakavimas per tas vietas. Kaip išsispręsime tas situacijas, taip ir bus. Bet nieko nebus be energijos ir kovos.

– Spalį „Betsafe-LKL“ jūsų laukia nelengva atkarpa – po „Neptūno“ seks Kauno „Žalgiris“ ir Utenos „Uniclub Bet – Juventus“. Ar yra vidinės ramybės prieš tokią atkarpą, kuri gali užduoti toną tolimesniam sezonui?

– Šiai dienai gyvename nuo rungtynių iki rungtynių. Grafikas gana įtemptas, turi dvi-tris dienas pasiruošimui ir nelabai gali galvoti, kas bus po to. Nei „Betsafe-LKL“ negali barstyti taškų, nei Europoje, kur jau išbarstėme per daug. Kiekvienos rungtynės mums kaip atkrintamosios šiai dienai. Taip ir žiūrime. Toli nemąstome, reikia susikaupti „Neptūnui“, po to skrisime į Badaloną, o vėliau – Utena. Nežiūrime į tai, kaip į atkarpą, per kurią kažką darytume kitaip.