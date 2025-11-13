Mindaugas Barauskas pasiekė geriausią rezultatą tarp lietuvių Baltijos ir Šiaurės Europos smiginio čempionate

Mindaugas Barauskas startavo nuo šešioliktfinalio ir 6:5 išplėšė pergalę prieš švedą Mattiasą Jonssoną. Vėliau lietuvis 6:2 nugalėjo prie favoritų priskirtą švedą Oskarą Lukasiaką, o ketvirtfinalyje tik po dramatiškos kovos 5:6 nusileido kitam švedui Johanui Engstromui.
Darius Labanauskas iš karto pateko į aštuntfinalį, kuriame apmaudžiai 5:6 pralaimėjo norvegui Corui Dekkeriui.
Čempionato nugalėtoju tapo suomis Teemu Harju. Jis finale 8:2 nepaliko vilčių švedui Edwinui Torbjornssonui.
