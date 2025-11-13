 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Mindaugas Barauskas pasiekė geriausią rezultatą tarp lietuvių Baltijos ir Šiaurės Europos smiginio čempionate

2025-11-13 10:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:25

Kopenhagoje (Danija) buvo surengtas PDC Baltijos ir Šiaurės Europos šalių smiginio čempionatas, kuriame pasirodė ir abu geriausi Lietuvos žaidėjai.

Mindaugas Barauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Kopenhagoje (Danija) buvo surengtas PDC Baltijos ir Šiaurės Europos šalių smiginio čempionatas, kuriame pasirodė ir abu geriausi Lietuvos žaidėjai.

REKLAMA
0

Mindaugas Barauskas startavo nuo šešioliktfinalio ir 6:5 išplėšė pergalę prieš švedą Mattiasą Jonssoną. Vėliau lietuvis 6:2 nugalėjo prie favoritų priskirtą švedą Oskarą Lukasiaką, o ketvirtfinalyje tik po dramatiškos kovos 5:6 nusileido kitam švedui Johanui Engstromui.

Darius Labanauskas iš karto pateko į aštuntfinalį, kuriame apmaudžiai 5:6 pralaimėjo norvegui Corui Dekkeriui.

Čempionato nugalėtoju tapo suomis Teemu Harju. Jis finale 8:2 nepaliko vilčių švedui Edwinui Torbjornssonui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų