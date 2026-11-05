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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Mileišytė surengė įspūdingą pasirodymą JAV – jos vardas įrašytas į universiteto istoriją

2026-11-05 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 21:41
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Vašingtono valstijos universiteto plaukikė Barbora Mileišytė sulaukė solidaus įvertinimo – trečiadienį jai skirtas „Pac-12“ konferencijos savaitės plaukikės apdovanojimas.

WSU nuotr. | Organizatorių nuotr.

Vašingtono valstijos universiteto plaukikė Barbora Mileišytė sulaukė solidaus įvertinimo – trečiadienį jai skirtas „Pac-12“ konferencijos savaitės plaukikės apdovanojimas.

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Lietuvė įspūdingai pasirodė savaitgalį vykusiose varžybose. Penktadienį 50 jardų laisvuoju stiliumi distanciją ji įveikė per 22.02 sek. ir pasiekė antrą geriausią rezultatą Vašingtono valstijos universiteto istorijoje. Be to, šis laikas tapo naujuoju Šiaurės Arizonos universiteto baseino rekordu.

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Tą pačią dieną B. Mileišytė laimėjo ir 100 jardų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtį, finišavusi per 49.45 sek. Tai – aštuntas geriausias rezultatas universiteto istorijoje.

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Šeštadienį, spalio 31-ąją, lietuvė varžėsi su „Grand Canyon“ universiteto plaukikėmis. Ji užėmė antrąsias vietas 50 ir 100 jardų laisvuoju stiliumi rungtyse, o 100 jardų plaukimo peteliške distancijoje triumfavo su 53.92 sek. laiku. Šis rezultatas taip pat yra aštuntas geriausias Vašingtono valstijos universiteto istorijoje.

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Savaitgalį B. Mileišytė užbaigė padėdama savo komandai laimėti 4x50 jardų laisvojo stiliaus estafetę.

„Dury Invite“ varžybose Kostas Vaičiūnas iškovojo tris sidabro medalius (200 jardų, 500 jardų ir 1000 jardų laisvuoju stiliumi) bei bronzą (100 jardų laisvuoju stiliumi). Kirilas Stepanovas „UNLV pieš CSUB“ varžybose užėmė antrąsias vietas 100 ir 200 jardų laisvuoju stiliumi rungtyse, su komandos draugais laimėjo estafetę 4x100 jardų laisvuoju stiliumi ir užėmė trečią vietą kombinuotoje estafetėje 4x50 jardų.

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