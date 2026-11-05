Emilijai Pociūtei iki jaunimo olimpinių žaidynių bronzos pritrūko 0.07 sek.

Emilija Pociūtė 50 m plaukimo nugara finale distanciją įveikė per 28.90 sek. ir užėmė ketvirtąją vietą. Šiaulietės karjeros rekordas šioje rungtyje – 28.08 sek.
Aukso medalį iškovojo rumunė Daria-Mariuca Silisteanu, finišavusi per 27.93 sek. Ji anksčiau triumfavo ir 100 m plaukimo nugara rungtyje. Sidabras atiteko atrankos varžybas laimėjusiai Pietų Korėjos atstovei Kim Seungwon (28.21 sek.), o bronza – argentinietei Ceciliai Dieleke (28.83 sek.).
E. Pociūtė jaunimo olimpinėse žaidynėse taip pat varžėsi 100 m plaukimo nugara rungtyje. Šioje distancijoje ji taip pat pateko į finalą ir finišavo ketvirta. Abu Lietuvos rekordai – tiek 50 m, tiek 100 m plaukimo nugara rungtyse – priklauso būtent šiaulietei.
Paskutinį startą ketvirtadienį surengė ir Domas Vilimas. Panevėžietis 50 m plaukimo krūtine finale distanciją įveikė per 28.84 sek. ir užėmė šeštąją vietą.
Šios rungties nugalėtoju tapo Xie Yichenas (28.13 sek.), sidabro medalį pelnė Iori Miyazaki (28.42 sek.), o bronza atiteko Maksimui Mašliakevičiui (28.46 sek.).
D. Vilimas Dakare jau buvo iškovojęs du medalius: 200 m plaukimo krūtine rungtyje pelnė sidabrą, o 100 m distancijoje – bronzą.
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