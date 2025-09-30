Kalendorius
Eurolyga

Micičiaus sugrįžimas į Eurolygą pažymėtas debiutine „Hapoel“ pergale

2025-09-30 20:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 20:55

Eurolygos pirmojo turo susitikime Tel Avivo „Hapoel" (1/0) ekipa namuose 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17) nugalėjo Barselonos „Barcelona" (0/1) komandą.

V.Micičius sėkmingai grįžo į Eurolygos kovas (Euroleague.net)

Eurolygos pirmojo turo susitikime Tel Avivo „Hapoel“ (1/0) ekipa namuose 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17) nugalėjo Barselonos „Barcelona“ (0/1) komandą.

0

Po lygaus pirmojo kėlinio (26:26), „Hapoel“ antrąjį pradėjo spurtu 9:0 ir atitrūko – 35:26. Šeimininkų pranašumas buvo ištirpęs iki 2–3 taškų, bet įpusėjus mačui siekė 6 – 51:45.

Po didžiosios pertraukos Izraelio klubo 7 be atsako pelnyti taškai leido susikrauti dviženklę persvarą – 65:54. Nors svečiai buvo priartėję (59:65), „Hapoel“ greitai įgijo rekordinį pranašumą (79:63), kuris iki kėlinio pabaigos sumažėjo iki 82:70.

Ketvirtajame ketvirtyje prabėgus 5,5 minutės „Hapoel“ dar labiau nutolo (96:79), bet „Barcos“ spurtas 8:0 leido atgaivinti viltis – 87:96. Vis dėlto šeimininkai sėkmingai sužaidė gynyboje kelias atakas, pataikė tritaškį (99:87) ir pergalę išlaikė savo rankose.

„Hapoel“: Antonio Blakeney 20 (3/4 tritaškiai, 11/11 baudos metimai, 22 naud. bal.), Danas Oturu (21 naud. bal.) ir Vasilije Micičius (4/7 tritaškiai) po 18, Chrisas Jonesas 12, Elijah Bryantas 11 (8 rez. perd.), Johnathanas Motley ir Ishas Wainrightas (2/5 tritaškiai) po 8.

„Barcelona“: Willas Clyburnas 23 (3/5 tritaškiai, 7 atk. kam., 30 naud. bal.), Janas Vesely ir Kevinas Punteris (3/7 tritaškiai) po 13, Tornike Shengelia 8 (7 atk. kam.).

