Micičiaus sugrįžimas į Eurolygą pažymėtas debiutine „Hapoel“ pergale

Po lygaus pirmojo kėlinio (26:26), „Hapoel“ antrąjį pradėjo spurtu 9:0 ir atitrūko – 35:26. Šeimininkų pranašumas buvo ištirpęs iki 2–3 taškų, bet įpusėjus mačui siekė 6 – 51:45.
Po didžiosios pertraukos Izraelio klubo 7 be atsako pelnyti taškai leido susikrauti dviženklę persvarą – 65:54. Nors svečiai buvo priartėję (59:65), „Hapoel“ greitai įgijo rekordinį pranašumą (79:63), kuris iki kėlinio pabaigos sumažėjo iki 82:70.
Ketvirtajame ketvirtyje prabėgus 5,5 minutės „Hapoel“ dar labiau nutolo (96:79), bet „Barcos“ spurtas 8:0 leido atgaivinti viltis – 87:96. Vis dėlto šeimininkai sėkmingai sužaidė gynyboje kelias atakas, pataikė tritaškį (99:87) ir pergalę išlaikė savo rankose.
„Hapoel“: Antonio Blakeney 20 (3/4 tritaškiai, 11/11 baudos metimai, 22 naud. bal.), Danas Oturu (21 naud. bal.) ir Vasilije Micičius (4/7 tritaškiai) po 18, Chrisas Jonesas 12, Elijah Bryantas 11 (8 rez. perd.), Johnathanas Motley ir Ishas Wainrightas (2/5 tritaškiai) po 8.
„Barcelona“: Willas Clyburnas 23 (3/5 tritaškiai, 7 atk. kam., 30 naud. bal.), Janas Vesely ir Kevinas Punteris (3/7 tritaškiai) po 13, Tornike Shengelia 8 (7 atk. kam.).
The Basque Mamba 🐍@FCBbasket #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/iITzRVZFLk— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!