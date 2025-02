„Mavericks“ išvarė iš arenos Luka Dončičiaus mainais nepatenkintus sirgalius

Keliai sirgaliai buvo pašalinti iš arenos antrojoje rungtynių dalyje už NBA elgesio kodekso pažeidimus, pranešė komandos atstovas spaudai.

Du sirgaliai laikė didelius plakatų užrašus, kuriuose rašė „FIRE NICO“. Jie turėjo omeny „Mavericks“ vadovą Nico Harrisoną.

Vienas iš šių vyrų anksčiau buvo matomas aikštės ekranuose, kai žodžiais „Fire Nico“ buvo išreikšta kritika prieš kamerą, tačiau operatorius greitai pakeitė kadrą.

Fan ejected from Mavs game after the fan cam caught him saying fire nico pic.twitter.com/FhOLwaYxew