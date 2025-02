Luka Dončičiaus debiutas Los Andžele pažymėtas užtikrinta „Lakers“ pergale

L.Dončičius šiąnakt ne tik debiutavo „Lakers“ gretose, bet ir žaidė pirmą kartą pasveikus po traumos nuo gruodžio 25 dienos.

Slovėnas iš viso per 23 minutes įmetė 14 taškų (4/7 dvit., 1/7 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, tačiau prasižengė 3 kartus bei kartą suklydo.

LUKA DONCIC MAKES HIS FIRST SHOT AS A LAKER pic.twitter.com/pVQ4xR8ieT