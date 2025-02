Dalase žibėjo Lietuvos bokštai, o „Kings“ laimėjo po pergalingo metimo

D. Sabonis per 42 minutes pelnė 16 taškų (7/10 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 15 kamuolių, atlko 8 rezultatyvius perdavimus, padarė 3 klaidas ir triskart pražangė.

JV susitikimo nebaigė dėl pražangų limito, bet spėjo per 17 minučių surinkti 13 taškų (6/9 dvit., 1/2 baud.), sugriebti 8 kamuolius, tačiau padarė keturias klaidas.

Jam tai buvo kol kas geriausias mačas su „Kings“ marškinėliais.

Beje, ketvirtajame kėlinyje 7 minutes lietuviai kartu žaidė aikštėje.

J. Valančiūno žaidimo epizodai:

Viso mačo metu buvo itin atkakli kova. Svečiai pirmavo 116:114, bet paskutinė ataka priklausė „Kings“. Tuomet D.DeRozanas pataikė lemiamą dvitaškį ir komandos žaidė pratęsimą.

Jame „Mavericks“ vėl lemiamu metu po K. Thompsono tritaškio pirmavo 128:127, bet tas pats D.DeRozanas likus kelioms sekundėms puikiai suklaidinęs varžovas įmetė dvitaškį ir išplėšė „Kings“ pergalę.

DEMAR DEROZAN WINS IT IN THE FINAL SECONDS FOR THE KINGS 🚨 pic.twitter.com/Fzw8pXtvtT