Matas Buzelis dvigubu dubliu debiutavo G lygoje

Po čiurnos traumos pasveikęs M.Buzelis šiąnakt debiutavo G lygoje.

Krepšininkas nugalėtojams per 16 minučių surinko 11 taškų (4/6 dvit., 1/4 trit., 0/1 baud.), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, blokavo 2 metimus, bet padarė 1 klaidą.

Jis savo pirmuosius taškus pelnė pataikydamas sudėtingą tritaškį.

top 2024 NBA Draft prospect @BuzelisMatas made his debut for the FIRST WIN this season! Matas had a huge impact on the floor with only 16 mins of action coming back from injury. his presence was felt tonight 👏



11 PTS💥4 REB💥2 BLK pic.twitter.com/HBhrWXeomS