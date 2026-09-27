Maskoliūnas dirbs Indonezijoje

Tai jam yra pirma patirties už gimtinės ribų. „Didžiausia mano motyvacija yra tiesiog galimybė imtis naujo iššūkio. Noriu mesti iššūkį sau ir išeiti iš komforto zonos“, – sakė G.Maskoliūnas.
29-erių Gustas pripažino, kad vykti į Indoneziją jį paskatino Giedriaus Žibėno rekomendacija.
Praeitą sezoną šis klubas nukeliavo iki Indonezijos lygos pusfinalio.
G.Maskoliūnas šešerius pastaruosius metus dirbo „Ryto“ komandoje, su kuria tapo ir Čempionų lygos ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionu.
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