Prieš laukiantį mūšį „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis akcentavo varžovų stratego Pedro Martinezo filosofiją.
„Madridas tikrai nori žaisti Pedro Martinezo krepšinį – bėga, ne veltui yra greičiausia turnyro komanda, – pradėjo T.Masiulis. – Labai svarbu bus gynyba pirmas 8 atakos sekundes, reikės grįžti į savo pozicijas. Daug intensyvumo jie nori palaikyti, o gynyboje aktyviai spaudžia kamuolį. Mūsų sprendimai puolime nulems, ar leisime jiems žaisti savo krepšinį.“
„Daug apie varžovų sezoną kalbėti sunku, bet matosi jų braižas. Pedro Martinezas tuo garsėja. Jis yra legendinis treneris Europoje ir, ypatingai, Ispanijoje, – apie „Real“ vairininką išsiplėtė T.Masiulis. – Daug trenerių, tarp jų ir aš, yra daug pasiėmę iš jo idėjų. Matosi jų žaidime dalykai, kuriuos jis nori daryti. Su laiku bus dar geriau.“
– Kokių dalykų pasimokėte iš Martinezo?
– Modernų krepšinį. Greitos atakos, lipimas ant kiekvieno kamuolio, pirmos 8 sekundės. Sudėtingų derinių nėra, bet įmeta daugiausia taškų. Čia pavyzdys – gal nereikia sudėtingai žaisti, o paprastai ir aiškiai.
– Pernai žibėjo Jeanas Montero, šiemet – Theo Maledonas. Kas šiems gynėjams leidžia pas šį trenerį dominuoti?
– Pamiršote, kad ir Francisco buvo pas jį Manresoje. Pas Pedro sistemoje gynėjai turi daug laisvės, nori žaisti greitai. Kai komanda turi 100 taškų vidurkį, normalu, kad gynėjai daug taškų pelno. Geras išsidėstymas gynėjams yra labai palanku.
– Kaip jūsų akimis atrodė Jono Valančiūno akistata su Moustapha Fallu ir ką galima persinešti į rungtynes prieš Walterį Tavaresą?
– Prieš kiekvieną varžovą turime žaisti skirtingai. Kai kur JV gali dominuoti po krepšiu, kai kur – reikia išsitraukti oponentus iš baudos aikštelės. Tavaresui tikrai paranku stovėti ir nieko nedaryti baudos aikštelėje, tik pakelti rankas. Nieko naujo, visos komandos bando jį išsitraukti ir pajudinti. Mes tą patį norime daryti.
– Kokia yra Nigelo Williamso-Gosso ir Maodo Lo situacija?
– Maodo buvo pasisukęs koją, bet dabar viskas eina į gerą pusę. Vakar turėjome laisvą dieną, po treniruotės šiandien bus aišku. Nigelo vis dar neturime.
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